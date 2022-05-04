Клоунская ротация

После того как Кадыров 25 раз “освободил” Мариуполь, он призывает в ходе второй фазы захватить все города в Украине. А силёнок хватит?

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И так российская армия стала посмешищем, которое за два с половиной месяца не достигла сколь-нибудь существенных побед, ресурсы практически исчерпаны, да и сам Кадыров отправил в Украину уже больше 20 партий своих шавок, которых отстреливают на ура.

Эпично и шизофренично

Хотя, Жириновский как раз и озвучивал темы, которые не могли озвучивать другие официальные лица России.

По сути, кулуарная позиция, которая не всегда могла быть реализована.

Вот и сейчас, Кадыров призывает к тому, что никогда не будет реализовано. Но как же оно звучит в коридорах Кремля эпично. Эпично и шизофренично.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: