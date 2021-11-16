Зникла табельна зброя: через вбивство патрульного на Донбасі відкрили кримінальне провадження
Джерело:Поліція Луганської області
У Рубіжному 16 листопада знайшли вбитим патрульного Олександра Фахруддінова. У поліції кажуть, що зникла табельна зброя. За фактом вбивства відкрили кримінальне провадження.
У поліції повідомили, що убитого 24-річного правоохоронця знайшли на території адміністративної будівлі, яку орендує Управління патрульної поліції.
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У патрульного зникла табельна зброя
На тілі виявили вогнепальне поранення та ушкодження. На місці злочину працює керівництво прокуратури, слідчо-оперативна група, кінологи та експерти-криміналісти. Територію охороняють спецпризначенці.
Згідно з попередньою інформацією, у вбитого патрульного не виявилось табельної зброї.Важливо! Поліція відрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". На території міста введено поліцейську операцію. Громадян, які можуть щось знати про злочин, просять звертатись до правоохоронців.
Дивіться фото з Рубіжного / Фото Нацполіції:
Що відомо про вбивство патрульного:
- У Рубіжному Луганської області 16 листопада знайшли вбитого патрульного.
- Ним виявився 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов.
- На місці злочину виявили сліди боротьби.
- До лав патрульної поліції Фахруддінов долучився у 2017 році.
Текст публікації Поліції Луганської області: