Детально обговорили знищення Кримського мосту: подробиці розмови німецьких офіцерів

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив справжність запису розмови двох німецьких офіцерів про Україну. Вона стосувалась знищення Кримського мосту.

Високопоставлені німецькі чиновники підтвердили автентичність запису розмови офіцерів ВПС під час онлайн-зустрічі, що відбулася на комерційній незашифрованій платформі WebEx. Один з офіцерів під'єднався до зустрічі зі свого мобільного телефону з номера готелю в Сінгапурі.

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Україна може використати німецькі ракети

Платформу WebEx широко використовують, тож цей інцидент має стати тривожним дзвіночком, вважають німецькі чиновники, знайомі із ходом розслідування щодо витоку аудіозаписів.

На зустрічі обговорювали, як Німеччина може організувати доставлення та експлуатацію крилатих ракет великої дальності "Taurus", якщо вони будуть відправлені в Україну. Також на записі посадовці заявляли, що військові Британії, Франції і США присутні в Україні, щоб допомогти експлуатувати сучасні західні системи озброєнь. Водночас ці країни заперечили цей факт.

На записі головнокомандувач ВПС Німеччини генерал Інго Герхарц доручив своїм помічникам підготувати презентацію для міністра оборони про те, як Німеччина може поставити Україні Taurus і як Київ може використати його для знищення цілей, зокрема, складів боєприпасів та Кримського моста.

На записі офіцери детально розібрали, як можна знищити цей об'єкт інфраструктури. Вони дійшли висновку, що Україні потрібно від 10 до 20 ракет, щоб обійти сили протиповітряної оборони та зруйнувати міст.

Немає жодних реальних причин говорити, що ми не можемо цього зробити; це залежить лише від політичних червоних ліній,

– сказав генерал Герхартц.

Німеччина має на озброєнні близько 600 ракет Taurus, з яких близько 500 вважаються боєздатними. Генерал Герхарц заявив, що Німеччина може дозволити собі поставити Україні 100 ракет двома траншами.

За його словами, Франція та Британія тиснуть на Німеччину, щоб держава надала це озброєння. На оприлюдненому записі розмови генерал Герхарц заявив, що немає сенсу надавати Україні понад 100 ракет, оскільки ця зброя не може мати суттєвого впливу на полі бою, адже в України не вистачає військ, щоб звільнити нову або навіть утримати контрольовану територію.

Він вважає, що попри важливість знищення Кримського мосту, Україна не зможе продовжити наземний наступ. За його словами, це не змінить хід війни, тож потрібно це усвідомити.

Німецькі військові можуть допомогти

Відповідно до слів офіцерів, Україні знадобиться шість годин для запуску ракети після отримання розвідданих, якщо особовий склад буде належним чином підготовлений і матиме доступ до всіх необхідної інформації.

Німецькі військово-повітряні сили змоделювали місцевість навколо поля бою для системи озброєння і можуть допомогти українським військам обійти ППО росіян.

Водночас, за словами одного з офіцерів, ця інформація призначена лише для "німецьких очей". Крім цього, також зазначили, що підготовка українських операторів може зайняти від двох тижнів до 4 місяців.

Генерал Герхартц пояснив офіцерам, що Шольц наполягає, що ракети мають використовуватись без участі військових Берліна.

Один із генералів, який брав участь у переговорах, сказав, що ракети можна відносно легко встановити на українські літаки Су-24, які вже обладнані для розміщення ракет Storm Shadow. Вони також можуть бути встановлені на винищувачі F-16, які Україна, як очікується, отримає від НАТО цього року.

За словами генерала Герхартца, американські військовослужбовці в Україні могли б допомогти місцевим військам у роботі з "Taurus". Він сказав, що в Україні "багато людей з американським акцентом ходять в цивільному одязі".

Розмова німецьких офіцерів