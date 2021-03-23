Друге масове вбивство у США за тиждень: 10 людей загинули у супермаркеті

Трагедія сталася у магазині King Soopers на півдні міста Боулдер у штаті Колорадо. Чоловік вчинив стрілянину, в результаті якої загинули 10 людей.
Джерело:твітер поліції міста Боулдер у США
Серед загиблих – поліцейський, який першим опинився на місці подій. Підозрюваного у злочині затримали там само.
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Стрілянина у супермаркеті в Колорадо: подробиці
22 березня посеред дня за місцевим часом у супермаркеті американського міста Боулдер у штаті Колорадо сталася трагедія. Озброєний автоматичною гвинтівкою зловмисник убив щонайменше 10 людей, серед яких і поліцейського.
У поліції кажуть, що мотиви стрілка наразі невідомі. Свідки ж розповіли місцевим ЗМІ таке:
- Чоловік просто зайшов до магазину King Soopers і раптово почав стріляти.
- Люди запанікували й намагалися втекти, аж поки не приїхала поліція.
- Правоохоронці проникли у будівлю через дах та врятували тих, хто встиг заховатися.
Інформацію про жертв нападу влада не повідомляє, поки належне повідомлення не отримають їхні родини.
Стрілянина сталася у супермаркеті міста Боулдер у штаті Колорадо / Фото місцевої поліції
Підозрюваного зловмисника правоохоронцям вдалося затримати. У мережі з'явилося відео, як закривавленого чоловіка у кайданках виводять з будівлі магазину.
Губернатор штату висловив невимовну скорботу з приводу подій у Боулдері, та пообіцяв тримати розслідування на особистому контролі.
Зверніть увагу: рівно тиждень тому, 16 березня, в Атланті також сталася масове вбивство.
- Нападник розстріляв 8 людей у спа-салонах. Більшість жертв тоді були жінками азійського походження.
- Через це у США почалася нова хвиля антирасистських протестів.