Друге масове вбивство у США за тиждень: 10 людей загинули у супермаркеті

Трагедія сталася у магазині King Soopers на півдні міста Боулдер у штаті Колорадо. Чоловік вчинив стрілянину, в результаті якої загинули 10 людей.

Серед загиблих – поліцейський, який першим опинився на місці подій. Підозрюваного у злочині затримали там само.

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Стрілянина у супермаркеті в Колорадо: подробиці

22 березня посеред дня за місцевим часом у супермаркеті американського міста Боулдер у штаті Колорадо сталася трагедія. Озброєний автоматичною гвинтівкою зловмисник убив щонайменше 10 людей, серед яких і поліцейського.

У поліції кажуть, що мотиви стрілка наразі невідомі. Свідки ж розповіли місцевим ЗМІ таке:

Чоловік просто зайшов до магазину King Soopers і раптово почав стріляти.

Люди запанікували й намагалися втекти, аж поки не приїхала поліція.

Правоохоронці проникли у будівлю через дах та врятували тих, хто встиг заховатися.

Інформацію про жертв нападу влада не повідомляє, поки належне повідомлення не отримають їхні родини.



Стрілянина сталася у супермаркеті міста Боулдер у штаті Колорадо / Фото місцевої поліції

Підозрюваного зловмисника правоохоронцям вдалося затримати. У мережі з'явилося відео, як закривавленого чоловіка у кайданках виводять з будівлі магазину.

Губернатор штату висловив невимовну скорботу з приводу подій у Боулдері, та пообіцяв тримати розслідування на особистому контролі.

Зверніть увагу: рівно тиждень тому, 16 березня, в Атланті також сталася масове вбивство.