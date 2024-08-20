ЗСУ зіткнулися зі "снарядним голодом" після перекидання військ на Курщину, – FT

Операція в Курській області триває вже понад 2 тижні. У виданні повідомили, що підрозділи ЗСУ в Донецькій області змушені повернутися до нормування снарядів.

Видання також зазначає, що оборонні позиції на сході були ослаблені ще до початку Курської операції. Також з'явилися проблеми із ротацією.

Дивіться також ЗСУ контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території: все про операцію на Курщині

Яка ситуація на фронті

Один з командирів української артилерійської бригади на сході України повідомив виданню, що частково причиною активізації російських військ стало те, що Київ перекинув свої ресурси для операції на Курщині.

В результаті його війська змушені знову нормувати снаряди для своїх гармат через перерозподіл боєприпасів на підтримку вторгнення в Курську область Росії – вперше після того, як Конгрес призупинив американську допомогу Україні.

Видання з посиланням на неназваного високопосадовця вказує, що навіть до початку операції на Курщині, оборонні позиції на Донеччині вже були ослаблені.

Російські солдати все ще прокладають собі шлях крізь українську оборону, захоплюючи села і міста і наближаючи Москву до її заявленої мети – повного контролю над Донецькою областю на сході України

– мовиться у статті.

Як вплинула Курська операція

Для забезпечення операції в Курській області, Україна перекинула понад 10 тисяч військовослужбовців, включаючи елітні повітряно-десантні війська та механізовані бригади, з Донецької та Харківської областей.

За інформацією видання, у цій операції брали участь не менше 20 українських підрозділів, деякі з яких були заплановані як резервні для посилення оборонних ліній на інших ділянках фронту.

"Зараз ніхто не може попросити (про ротаційну перерву – 24 Канал). Ми були в резерві, але тепер ми тут (у Курській області – 24 Канал)", – розповів виданню неназваний військовий.

Згідно з даними аналітика відкритих джерел Naalsio, Україна під час операції на Курщині втратила 51 одиницю військової техніки, включаючи німецькі БМП Marder, американські Stryker і ракети Himars. Водночас росіяни втратили 27 одиниць техніки.

У видані також зауважили, що президент Володимир Зеленський і головнокомандувач Олександр Сирський запевняють, що східний фронт залишається так само важливим, як і операція в Курській області.

Зауважимо, що під час наради для керівників закордонних дипустанов Зеленський наголосив на важливості "вчасної логістики". Президент визнав, що зараз "логістика загальмована", тому закликав партнерів прискорити постачання зброї.