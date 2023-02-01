ЗСУ отримали 100 мобільних бункерів-укриттів від Метінвесту

Група Метінвест продовжує долучатися до боротьби України з агресором. В межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова було доставлено, зокрема, сотню спеціальних мобільних укриттів. Більшість із них захищає оборонців на ділянках фронту, де йдуть найзапекліші бої, серед них – Бахмутський напрямок.

Безпекові модулі, які дають змогу оперативно облаштувати мобільні укриття на передових позиціях, є одними із найпотрібніших для оборонців засобів захисту. Сьогодні збірні споруди діаметром 2 метри та довжиною в 6 метрів виготовляють на підприємствах компанії.

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За правильного встановлення на півтора метра під землею укриття мають змогу витримувати обстріли артилерією калібром до 152 міліметри. Географія розміщення капсул досить широка: вони надійно бережуть життя бійців в Авдіївці, Покровську, на Запоріжжі та Житомирщині. А днями Метінвест передав оборонцям соте за рахунком укриття, що рятуватиме життя воїнів під Бахмутом.

Захисники України боронять наші міста та українців цілодобово, без спочину несуть варту на бойових позиціях. Метінвест системно надає допомогу ЗСУ, щоб підтримати бойовий дух воїнів та волю до боротьби. Від початку повномасштабної агресії Росії Метінвест відвантажив соте мобільне укриття, що слугуватиме надійним захистом та тимчасовим місцем перепочинку нашим воїнам на Донецькому напрямку. Безпековий модуль берегтиме життя захисників під Бахмутом. Ми віримо у перемогу України та робимо для цього усе можливе,

– зазначив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Укриття, в якому можуть одночасно перебувати 6 бійців, обладнано польовою піччю, що дає змогу зігрітися, розігріти їжу та висушити одяг. У капсулі передбачені повітряні комунікації та стелажі для зброї, є основний та резервний виходи на поверхню. На виробництво одного укриття потрібно майже 2 тонни сталі Метінвесту, а робота над ним триває 165 людиногодин.



У капсулі передбачені повітряні комунікації та стелажі для зброї / Фото Метінвест

Окрім того, фахівці Метінвесту розробили прототип капсули, що може використовуватися і для цивільних українців. Діаметр та довжину конструкції збільшили в півтора раза, доопрацювали внутрішнє обладнання, спальні місця замінили на лави. Наразі тривають фінальні тестування капсули.

Загалом від початку повномасштабної війни Метінвест надав допомогу силам оборони України на понад 1,5 мільярда гривень. Група постачає Збройним Силам України, Національній гвардії та Головному управлінню розвідки бронежилети, шоломи, дрони, автівки, прилади нічного бачення та інше обладнання та техніку, що допомагає захищати Україну.