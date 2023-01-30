Загальна вартість партії техніки від Метінвесту – понад 10 мільйонів гривень. Передання такої великої кількості БПЛА Сухопутним військам є рекордним для Метінвесту. Загалом Група Метінвест із 24 лютого 2022 року передала різним підрозділам сил оборони держави вже понад 1100 дронів.

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Сьогодні DJI Mavic 3 Fly More Combo є однією із найбільш потрібних та популярних моделей дронів, які допомагають ЗСУ виявляти та знищувати ворога на передовій. Безпілотник із максимальною комплектацією та додатковим набором акумуляторів, використовується для розвідки й коригування вогню. До того ж саме ця модель оснащена покращеною оптикою та навігацією.



Таку кількість безпілотників армії не постачав жоден приватний бізнес / Фото Метінвест

Такі БПЛА, як DJI Mavic 3, – це "очі" українських солдатів, це якісна розвідка, що рятує життя. Але, на жаль, на передньому краї безпілотники – витратний матеріал. Саме тому від початку війни Група Метінвест у межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова зосередила зусилля на безперервному постачанні дронів для забезпечення ЗСУ,

– зазначив Олег Матвієнко, керівник напряму воєнної безпеки Групи Метінвест.

Він зауважив, що таку кількість – понад 1100 дронів – армії не постачав жоден приватний бізнес. Натомість Метінвест продовжить нарощувати допомогу та забезпечувати ЗСУ дронами аж до перемоги.

Дрони – це легке мобільне обладнання, котре ворогу складно виявити наявними засобами. Вони мають попит серед військових через високу інтенсивність бойових дій, тому ця партія стане у великій нагоді для потреб відразу декількох підрозділів Сухопутних військ, які виконують завдання на південному і східному напрямках, зокрема у Бахмуті, Авдіївці чи Вугледарі. Частина дронів надійде до сил оборони, що захищають столицю України,

– зазначив Андрій Редозубов, капітан Сухопутних сил ЗСУ.

Редозубов відзначив, що Метінвест не просто виділив кошти, а й узяв на себе питання організації, логістики, пошуку та постачання дефіцитних приладів. За його словами, це великий обсяг роботи, який значно полегшує завдання Збройним Силам та дає змогу зосередитися на протистоянню агресору.



Насичення ЗСУ безпілотною технікою є однією із запорук протистояння агресору / Фото Метінвест

Загалом від початку повномасштабної війни Група Метінвест надала підтримку армії на понад 1,5 мільярда гривень. Окрім дронів, компанія постачає ЗСУ, Національній гвардії, ГУР та іншим силам оборони держави амуніцію, зокрема понад 150 тисяч бронежилетів, тепловізори, автомобілі, спеціальні мобільні укриття та інше спорядження, що допомагає протистояти агресору.