Общая стоимость партии техники от Метинвеста – более 10 миллионов гривен. Передача такого большого количества БПЛА Сухопутным войскам является рекордной для Метинвеста. В общей сложности Группа Метинвест с 24 февраля 2022 года передала разным подразделениям сил обороны государства уже более 1100 дронов.

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Сегодня DJI Mavic 3 Fly More Combo является одной из самых востребованных и популярных моделей дронов, которые помогают ВСУ выявлять и уничтожать врага на передовой. Беспилотник с максимальной комплектацией и дополнительным набором аккумуляторов используется для разведки и корректировки огня. К тому же эта модель оснащена улучшенной оптикой и навигацией.



Таким количеством беспилотников армию не снабжал ни один частный бизнес / Фото Метинвест

Такие БПЛА, как DJI Mavic 3, – это "глаза" украинских солдат, это качественная разведка, спасающая жизнь. Но, к сожалению, на передовой беспилотники – расходный материал. Именно поэтому с начала войны Группа Метинвест в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова сосредоточила усилия на непрерывной поставке дронов для обеспечения ВСУ,

– отметил Олег Матвиенко, руководитель направления военной безопасности Группы Метинвест.

Он отметил, что такое количество – более 1100 дронов – армии не поставлял ни один частный бизнес. Сейчас Метинвест продолжает наращивать помощь и планирует обеспечивать ВСУ дронами вплоть до победы.

Дроны – это легкое мобильное оборудование, которое врагу сложно обнаружить имеющимися средствами. Они пользуются спросом среди военных из-за высокой интенсивности боевых действий, поэтому эта партия пригодится для нужд сразу нескольких подразделений Сухопутных войск, которые выполняют задачи на южном и восточном направлениях, в частности в Бахмуте, Авдеевке или Угледаре. Часть дронов поступит в силы обороны, защищающие столицу Украины,

– отметил Андрей Редозубов, капитан Сухопутных сил ВСУ.

Редозубов отметил, что Метинвест не просто выделил средства, но взял на себя вопросы организации, логистики, поиска и поставки дефицитных приборов. По его словам, это большой объем работы, значительно облегчающий задачу Вооруженным Силам и позволяющий сосредоточиться на противостоянии агрессору.



Насыщение ВСУ беспилотной техникой является одним из залогов противостояния агрессору / Фото Метинвест

Всего с начала полномасштабной войны Группа Метинвест оказала поддержку армии более чем на 1,5 миллиарда гривен. Кроме дронов компания поставляет ВСУ, Национальной гвардии, ГУР и другим силам обороны амуницию, в том числе более 150 тысяч бронежилетов, тепловизоры, автомобили, специальные мобильные укрытия и другое снаряжение, что помогает противостоять агрессору.