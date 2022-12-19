Помощь оказали сотрудницам Метинвеста, женам и детям работников компании, которые находились в оккупации, потеряли членов семьи, покинули дома или имеют психологические травмы в результате пережитого в течение 2022 года.

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На чем сосредоточилась гуманитарная инициатива "Спасаем жизнь"

Метинвест систематически заботится о психологическом здоровье сотрудников. Ранее Группа оказывала помощь в центрах реабилитации и реинтеграции сотрудников – вынужденных переселенцев, которые в начале полномасштабного вторжения оказались в Мариуполе, Авдеевке и других городах, получивших повреждения в результате боевых действий.

Пережитые на войне события вызвали тревожные расстройства у многих работников Метинвеста, работа которых связана с повышенной опасностью. Именно поэтому Гуманитарная инициатива "Спасаем жизнь" сосредоточилась на комплексной программе физической и психологической реабилитации мирных жителей в регионах присутствия Метинвеста: ветеранов из числа сотрудников, членов их семей, женщин-сотрудниц и их детей.

Как рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков, гуминициатива "Спасаем жизнь" направлена на физическое и психологическое восстановление людей для построения будущего.

Мы ввели комплексную программу для сотрудников Метинвеста, которая начиналась с помощи в центрах реабилитации и реинтеграции. В настоящее время "Спасаем жизнь" занимается психологической реабилитацией сотрудниц и их детей, жен и детей сотрудников, а также протезированием наших работников, вставших в ряды ВСУ,

– рассказал он.

Кроме того, Группа рассматривает возможность открыть еще одно направление – психологическую реабилитацию для демобилизованных сотрудников.

Сотрудничество с "Фондом Маша" – это еще один шаг к восстановлению ментального здоровья украинских семей. Мы будем и дальше делать все, чтобы помощь получали те, кто в ней нуждается больше всего,

– отметил Рыженков

Реабилитация проходила в Карпатах

Известно, что участников разделили на 2 смены, каждая из которых провела в Карпатах по 3 недели. Участники вместе со специалистами занимались по отдельному расписанию для мам и детей. Они посещали психологические занятия, арттерапевтические мастер-классы, получали личные консультации.

Во время программы с мамами работали по методам EMDR, арттерапии, майндфулнесу, психодраме, телесной, нарративной и когнитивно-поведенческой терапии. С детьми занимались нейрогимнастикой, игровой терапией и развивали стойкость к стрессу.

"Программа "Несокрушимая мама" не просто стабилизирует психоэмоциональное состояние женщины. Мы еще и учим понимать, что происходит с нашей психикой, почему мы реагируем на какие-то события именно так и как вернуть себя к себе. как успокоить мужчину. Наша программа сохраняет семьи. И потому сохраняет наше будущее", – рассказала психолог-методист совместной смены "Фонда Маша" и Гуманитарной инициативы "Спасаем жизнь" Ольга Коптева.

На проекте взрослые и дети получили дорожные карты решения неотложных проблем и усвоили успешные модели стратегий поведения, чтобы после программы самостоятельно заботиться о своем психоэмоциональном состоянии.

Участницы проекта выражают благодарность донорам, организаторам и исполнителям проекта "Несокрушимая мама" и отмечают, что именно при такой поддержке мамы находят в себе ресурсы для воспитания будущего поколения.

Обратите внимание. За 2022 год через реабилитационный лагерь проекта "Фонда Маша" "Несокрушимая мама" прошли более 1000 женщин и детей. В планах на 2023 год – увеличить количество участниц программы вдвое.

Гуманитарная инициатива "Спасаем жизнь" планирует продолжать программу и в следующем году, учитывая положительные изменения в жизни участниц проекта после работы с психологами и огромную потребность в психологическом восстановлении среди сотрудниц Метинвеста.

Другая деятельность инициативы "Спасаем жизнь"

Гуманитарную инициативу "Спасаем жизнь" создала Группа Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. Инициатива предусматривает масштабную непрерывную помощь украинцам продовольствием и предметами первой необходимости. Для этого, в частности, организовано 2 хаба в Польше. Более 303 тысяч украинцев уже получили пищевые продукты и средства гигиены.

Мощную поддержку от "Спасаем жизнь" получает и медицинская отрасль. С начала войны в больницы Украины доставлены медпрепараты, расходные материалы и оборудование на 240 тысяч евро.

Одним из новых направлений работы инициативы стала реабилитация пострадавших в результате войны сотрудников Метинвеста.