Такое направление благотворительности Метинвест избрал не случайно, ведь от атак россиян количество нуждающихся в протезировании украинцев, к сожалению, растет.

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Кроме этого, люди особенно остро нуждаются в помощи в этом вопросе. После потери конечности они часто не знают, куда и к кому обращаться. Да и стоимость процедуры часто не по карману украинцам: цены на протезирование стартуют от нескольких тысяч евро. Поэтому Группа Метинвест сосредоточилась на этой ветке помощи военным и мирным жителям Украины.

Как работает инициатива "Спасаем жизнь"

В первую очередь Метинвест будет финансировать протезирование и реабилитацию своих сотрудников, защищающих страну в Вооруженных Силах Украины. К слову, около 7 тысяч сотрудников компании ушли на фронт. Поэтому в рамках инициативы "Спасаем жизнь" совместно с Проектом поддержки протезирования в Украине и их партнерами ProsthetiKa и Razom for Ukraine представители Метинвеста возьмут на себя организационные и документарные вопросы по протезированию пострадавших. Первые 9 человек уже ждут своих протезов.

По словам организаторов инициативы, в программу помощи войдет:

подготовка к протезированию,

установление протезов и последующее обследование в украинских клиниках,

физическая и психологическая реабилитация.

На первом этапе программа "Спасаем жизнь" поможет 16 сотрудникам компании и членам их семей, которые находятся в Украине и за ее пределами.

"Война застала меня с семьей на горнолыжном курорте на Западе Украины. Вернувшись в Запорожье, я сразу присоединился к рядам ВСУ. Во время боевого задания в Песках, под Донецком, получил обломочное ранение руки, из-за чего пришлось сделать операцию по ампутации левой кисти. Однако благодаря Метинвесту я стал участником совместной благотворительной программы Гуманитарной инициативы "Спасаем жизнь" и Проекта поддержки протезирования в Украине, сейчас прохожу протезирование и получаю норвежский бионический протез, благодаря которому надеюсь продолжить жить полноценной жизнью без ограничений. Это очень важная инициатива для всех военнослужащих Сил обороны Украины, которым пришлось перенести ампутацию", – поделился Анатолий Узлов, военнослужащий, а в мирное время сталевар "Запорожстали".

Метинвест оказывает помощь украинцам в протезировании / Фото Метинвест

В ближайшее время программу "Спасаем жизнь" будут расширять, и помощь в протезировании получат ветераны войны и мирные жители в регионах, где работает Метинвест.

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Образовательная платформа для специалистов в области протезирования

Вторым направлением деятельности "Спасаем жизнь" станет создание онлайн-платформы для обучения специалистов в области протезирования конечностей и сопутствующей реабилитации. Благодаря этому медики получат ответы на часто задаваемые вопросы:

какие этапы реабилитации существуют, что нужно делать во время каждого из них,

как способствовать лучшему результату во время протезирования конечностей,

как происходит протезирование конечностей,

как помочь человеку овладеть протезом, и применить все это на практике.

Метинвест реализует проект в партнерстве с Ukraine Prosthetic Assistance Project, основанный при поддержке всемирно-известной организации ProsthetiKa, которая с 2015 года занимается повышением квалификации специалистов протезирования в Украине. За 7 лет существования организация подготовила 400 специалистов и помогла более 100 пациентам.

Известно, что обучение медиков будет состоять из 5 курсов, включающих реабилитационные программы, информацию для специалистов по протезированию и уходу за пациентами. В онлайн-доступе будут как видеолекции, так и практические задания от преподавателей из Украины, США, Великобритании и Швеции. Все участники курсов получат сертификаты в конце обучения.

Что следует знать об инициативе "Спасаем жизнь"

Гуманитарную инициативу "Спасаем жизнь" создала Группа Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину.

Благодаря инициативе компания оказывает непрерывную помощь украинцам продовольствием и предметами первой потребности. Для этого организовано два хаба в Польше, где собирают, сортируют и готовят для отправки оптовые грузы.

Более 303 тысяч украинцев уже получили помощь от "Спасаем жизнь" в виде наборов продуктов и средств гигиены.

К проекту уже присоединились 189 компаний со всего мира. В частности, Германии, Италии, Польши, Нидерландов, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран.

Гуманитарную помощь Метинвест доставляет в координации с правительством. Она включает 37 общин на территории Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Запорожской областей.

"Спасаем жизнь" оказывает поддержку и медицинской отрасли. С начала войны в больницы Украины доставлены медпрепараты, расходные материалы и оборудование на общую сумму 240 тысяч евро.

"Инициатива "Спасаем жизнь" с начала войны помогает всем, кто в этом нуждается больше всего. Она была создана для предотвращения гуманитарной катастрофы в регионах, приближенных к линии фронта. Мы помогли сотням тысяч украинцев продовольствием и предметами первой необходимости, а больницам – медикаментами и оборудованием. Также помогаем в психологическом восстановлении, обучении и реинтеграции пострадавших от войны женщин и детей, чтобы преодолеть новые вызовы войны, мы расширяем нашу гуманитарную миссию – внедряем масштабную программу протезирования и реабилитации для раненых ветеранов и мирных жителей. заслуживают лучших протезов", – подытожил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков