Допомогу надали співробітницям Метінвесту, дружинам та дітям працівників компанії, які перебували в окупації, втратили членів родини, покинули домівки чи мають психологічні травми внаслідок пережитого впродовж 2022 року.

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На чому зосередилася гуманітарна ініціатива "Рятуємо життя"

Метінвест систематично опікується психологічним здоров’ям співробітників. Раніше Група надавала допомогу в центрах реабілітації та реінтеграції співробітників – вимушених переселенців, які на початку повномасштабного вторгнення опинилися в Маріуполі, Авдіївці та інших містах, що зазнали пошкоджень унаслідок бойових дій.

Пережиті на війні події спричинили тривожні розлади у багатьох працівників Метінвесту, робота яких пов’язана з підвищеною небезпекою. Саме тому Гуманітарна ініціатива "Рятуємо життя" зосередилася на комплексній програмі фізичної та психологічної реабілітації мирних жителів у регіонах присутності Метінвесту: ветеранів із-поміж співробітників, членів їхніх родин, жінок-співробітниць та їхніх дітей.

Як розповів генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков, гумініціатива "Рятуємо життя" спрямована на фізичне та психологічне відновлення людей для побудови майбутнього.

Ми запровадили комплексну програму для співробітників Метінвесту, яка починалася з допомоги в центрах реабілітації та реінтеграції. Нині "Рятуємо життя" займається психологічною реабілітацією співробітниць та їхніх дітей, дружин і дітей співробітників, а також протезуванням наших працівників, що стали до лав ЗСУ,

– розповів він.

Поза тим Група розглядає можливість відкрити ще один напрям – психологічну реабілітацію для демобілізованих співробітників.

Співпраця з "Фондом Маша" – це ще один крок до відновлення ментального здоров’я українських родин. Ми й надалі робитимемо все, щоб допомогу отримували ті, хто її потребує найбільше,

– зазначив Риженков

Реабілітація проходила у Карпатах

Відомо, що учасників розділили на 2 зміни, кожна із яких провела у Карпатах по 3 тижні. Учасники разом зі спеціалістами займалися за окремим розкладом для мам і дітей. Вони відвідували психологічні заняття, арттерапевтичні майстер-класи, отримували індивідуальні консультації.

Під час програми з мамами працювали за методами EMDR, арттерапії, майндфулнес, психодрами, тілесної, наративної та когнітивно-поведінкової терапії. З дітьми займалися нейрогімнастикою, ігровою терапією та розвивали стійкість до стресу.

"Програма "Незламна мама" не просто стабілізує психоемоційний стан жінки. Ми ще й вчимо розуміти, що відбувається з нашою психікою, чому ми реагуємо на якісь події саме так і як повернути себе до себе. І вдома жінка вже розуміє, як допомогти дитині, як заспокоїти чоловіка. Наша програма зберігає родини. І тому зберігає наше майбутнє", – розповіла психолог-методист спільної зміни "Фонду Маша" та Гуманітарної ініціативи "Рятуємо життя" Ольга Коптєва.

На проєкті дорослі та діти отримали дорожні карти розв’язання нагальних проблем і засвоїли успішні моделі стратегій поведінки, щоб після програми самостійно дбати про свій психоемоційний стан.

Учасниці проєкту висловлюють подяку донорам, організаторам та виконавцям проєкту "Незламна мама" та наголошують, що саме за такої підтримки мами знаходять в собі ресурси для виховання майбутнього покоління.

Зверніть увагу. За 2022 рік через реабілітаційний табір проєкту "Фонду Маша" "Незламна мама" пройшли понад 1000 жінок та дітей. У планах на 2023 рік – збільшити кількість учасниць програми вдвічі.

Гуманітарна ініціатива "Рятуємо життя" планує продовжувати програму й наступного року, зважаючи на позитивні зміни в житті учасниць проєкту після роботи з психологами та величезну потребу в психологічному відновленні серед співробітниць Метінвесту.

Інша діяльність ініціативи "Рятуємо життя"

Гуманітарну ініціативу "Рятуємо життя" створила Група Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну. Ініціатива передбачає масштабну безперервну допомогу українцям харчами та предметами першої потреби. Для цього, зокрема, організовано 2 хаби у Польщі. Понад 303 тисячі українців вже отримали харчові продукти й засоби гігієни.

Потужну підтримку від "Рятуємо життя" отримує й медична галузь. Від початку війни до лікарень України доставлено медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на 240 тисяч євро.

Одним із нових напрямів роботи ініціативи стала реабілітація постраждалих унаслідок війни співробітників Метінвесту.