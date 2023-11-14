Росії там немає як суб'єкта: пропагандисти розгублені через зустріч Байдена й Сі Цзіньпіна

Президент США та глава Китаю мають провести зустріч 15 листопада на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, якій відбудеться у Сан-Франциско. Водночас в Росії цю подію майже не коментують.

Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що в Кремлі не має що сказати з приводу зустрічі Джозефа Байдена та Сі Цзіньпіна. Росія в кращому випадку буде об'єктом їхніх розмов, а у гіршому – її проігнорують.

Дивіться також Привид Третьої світової? Що може змінити історична зустріч Байдена та Сі в Сан-Франциско

Васальна залежність від Китаю

США та Китай напевно будуть домовлятися про нові правила гри, які будуть впливати на Росію, і їй доведеться під них адаптовуватись.

Росіяни можуть сказати, що Владімір Путіна спілкувався з Сі Цзіньпіном, і той щось передасть від глави Кремля Байдену, і його думку нібито буде "враховано". Це підтвердить тезу про ледве не васальну залежність Путіна від очільника Китаю.

Росії там немає як суб'єкта. Відповідно, з позиції об'єкта говорити за Росію, про Росію та без Росії якось не комільфо,

– зазначив політолог.

У російських пропагандистів зараз немає хорошої відповіді стосовно того, що відбувається. Вони чекають певних точок зриву, розбіжностей, які будуть досягнуті і на них будуть акцентувати та розповідати, що без Росії "неможливо домовитись". В їхньому розумінні Китай не є виключним полюсом, як і Сполучені Штати, є багатополярність. Потрібно, щоб усі великим кагалом почали домовлятися.

Політолог припустив, якої може бути реакція Росії на зустріч Байдена та Сі: дивіться відео

Направду російське уявлення про багатополярність дещо відрізняється від загальноприйнятого у світі.

"Варіантів у Росії може бути купа – починаючи від тотальної війни всіх проти всіх різних полюсів і завершуючи широкою кооперацією з визнанням колективної відповідальності серед ключових держав. Це дві протилежні ідеї багатополярності", – пояснив Олег Саакян.

Більше про зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна