Росії там немає як суб'єкта: пропагандисти розгублені через зустріч Байдена й Сі Цзіньпіна
Президент США та глава Китаю мають провести зустріч 15 листопада на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, якій відбудеться у Сан-Франциско. Водночас в Росії цю подію майже не коментують.
Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що в Кремлі не має що сказати з приводу зустрічі Джозефа Байдена та Сі Цзіньпіна. Росія в кращому випадку буде об'єктом їхніх розмов, а у гіршому – її проігнорують.
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Васальна залежність від Китаю
США та Китай напевно будуть домовлятися про нові правила гри, які будуть впливати на Росію, і їй доведеться під них адаптовуватись.
Росіяни можуть сказати, що Владімір Путіна спілкувався з Сі Цзіньпіном, і той щось передасть від глави Кремля Байдену, і його думку нібито буде "враховано". Це підтвердить тезу про ледве не васальну залежність Путіна від очільника Китаю.
Росії там немає як суб'єкта. Відповідно, з позиції об'єкта говорити за Росію, про Росію та без Росії якось не комільфо,
– зазначив політолог.
У російських пропагандистів зараз немає хорошої відповіді стосовно того, що відбувається. Вони чекають певних точок зриву, розбіжностей, які будуть досягнуті і на них будуть акцентувати та розповідати, що без Росії "неможливо домовитись". В їхньому розумінні Китай не є виключним полюсом, як і Сполучені Штати, є багатополярність. Потрібно, щоб усі великим кагалом почали домовлятися.
Політолог припустив, якої може бути реакція Росії на зустріч Байдена та Сі: дивіться відео
Направду російське уявлення про багатополярність дещо відрізняється від загальноприйнятого у світі.
"Варіантів у Росії може бути купа – починаючи від тотальної війни всіх проти всіх різних полюсів і завершуючи широкою кооперацією з визнанням колективної відповідальності серед ключових держав. Це дві протилежні ідеї багатополярності", – пояснив Олег Саакян.
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- Зустріч лідерів Сполучених Штатів та Китаю має відбутися 15 листопада в Сан-Франциско (США). Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що головною темою під час спілкування двох лідерів буде відновлення військових зв’язків США та Китаю на найвищому рівні. За його словами, Байден вважає, що цей зв'язок потрібен для того, щоб "конкуренція (між США та Китаєм – 24 Канал) не переросла в конфлікт".
- За інформацією західних ЗМІ, після зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна, Китай може зобов'язатись контролювати хімічні компанії для призупинення потоку фентаніла та вихідних матеріалів, які застосовуються у виробництві опіоїдів.
- Водночас США можуть зняти з Китаю певні обмеження. Крім того, відновлять доступ декільком підприємствам доступ до американських технологій.