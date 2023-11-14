России там нет как субъекта: пропагандисты растеряны из-за встреч Байдена и Си Цзиньпина
Президент США и глава Китая должны провести встречу 15 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которая состоится в Сан-Франциско. В то же время, в России это событие почти не комментируют.
Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что в Кремле нечего сказать по поводу встречи Джозефа Байдена и Си Цзиньпина. Россия в лучшем случае будет объектом их разговоров, а в худшем – ее проигнорируют.
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Вассальная зависимость от Китая
США и Китай наверняка будут договариваться о новых правилах игры, которые будут влиять на Россию, и ей придется под них адаптироваться.
Россияне могут сказать, что Владимир Путина общался с Си Цзиньпином, и тот что-то передаст от главы Кремля Байдену, и его мнение якобы будет "учтено". Это подтвердит тезис о чуть ли не вассальной зависимости Путина от главы Китая.
России там нет как субъекта. Соответственно, с позиции объекта говорить о России, про Россию и без России как-то не комильфо,
– отметил политолог.
У российских пропагандистов сейчас нет хорошего ответа на происходящее. Они ждут определенных точек срыва, разногласий, которые будут достигнуты, и на них будут акцентировать и рассказывать, что без России "невозможно договориться". В их понимании Китай не является исключительным полюсом, как и Соединенные Штаты, есть многополярность. Нужно, чтобы все большим кагалом начали договариваться.
Политолог предположил, какой может быть реакция России на встречу Байдена и Си: смотрите видео
Действительно российское представление о многополярности несколько отличается от общепринятого в мире.
"Вариантов у России может быть куча – начиная от тотальной войны всех против всех разных полюсов и завершая широкой кооперацией с признанием коллективной ответственности среди ключевых государств. Это две противоположные идеи многополярности", – пояснил Олег Саакян.
Больше о встречах Байдена и Си Цзиньпина
- Встреча лидеров Соединенных Штатов и Китая состоится 15 ноября в Сан-Франциско (США). Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что главной темой во время общения двух лидеров будет возобновление военных связей США и Китая на самом высоком уровне. По его словам, Байден считает, что эта связь нужна для того, чтобы "конкуренция (между США и Китаем – 24 Канал) не переросла в конфликт".
- По информации западных СМИ, после встречи Байдена и Си Цзиньпина Китай может обязаться контролировать химические компании для приостановки потока фентанила и исходных материалов, применяемых в производстве опиоидов.
- В то же время, США могут снять с Китая определенные ограничения. Кроме того, восстановят доступ нескольким предприятиям доступ к американским технологиям.