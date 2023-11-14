России там нет как субъекта: пропагандисты растеряны из-за встреч Байдена и Си Цзиньпина

Президент США и глава Китая должны провести встречу 15 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которая состоится в Сан-Франциско. В то же время, в России это событие почти не комментируют.

Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что в Кремле нечего сказать по поводу встречи Джозефа Байдена и Си Цзиньпина. Россия в лучшем случае будет объектом их разговоров, а в худшем – ее проигнорируют.

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Вассальная зависимость от Китая

США и Китай наверняка будут договариваться о новых правилах игры, которые будут влиять на Россию, и ей придется под них адаптироваться.

Россияне могут сказать, что Владимир Путина общался с Си Цзиньпином, и тот что-то передаст от главы Кремля Байдену, и его мнение якобы будет "учтено". Это подтвердит тезис о чуть ли не вассальной зависимости Путина от главы Китая.

России там нет как субъекта. Соответственно, с позиции объекта говорить о России, про Россию и без России как-то не комильфо,

– отметил политолог.

У российских пропагандистов сейчас нет хорошего ответа на происходящее. Они ждут определенных точек срыва, разногласий, которые будут достигнуты, и на них будут акцентировать и рассказывать, что без России "невозможно договориться". В их понимании Китай не является исключительным полюсом, как и Соединенные Штаты, есть многополярность. Нужно, чтобы все большим кагалом начали договариваться.

Политолог предположил, какой может быть реакция России на встречу Байдена и Си: смотрите видео

Действительно российское представление о многополярности несколько отличается от общепринятого в мире.

"Вариантов у России может быть куча – начиная от тотальной войны всех против всех разных полюсов и завершая широкой кооперацией с признанием коллективной ответственности среди ключевых государств. Это две противоположные идеи многополярности", – пояснил Олег Саакян.

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