20 мільярдів для ЗСУ та формула миру Зеленського: про що домовлятимуться глави МЗС Євросоюзу

Главу українського МЗС запросили на неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС, яка проходить 31 серпня в іспанському місті Толедо. Говоритимуть про війну в Україні, продовження допомоги, а також заколот хунти в Нігері.

Відомо, що Дмитро Кулеба поділиться успіхами на дипломатичній арені. До європейських колег також доєднаються міністр закордонних справ Нігеру Хассумі Массуду та очільник Економічного співтовариства країн Західної Африки Бола Тінубу. Про це передає кореспондентка 24 каналу.

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Мирна формула Зеленського та ізоляція Росії

Український міністр Дмитро Кулеба проінформує європейських колег про:

переговори у Джидді;

про майбутнє засідання Генасамблеї ООН в Нью-Йорку;

те, як саме європейці можуть просувати мирний план президента Зеленського.

Вчора (30 серпня – 24 Канал) була більше військова та оборонна сторона. Сьогодні (31 серпня – 24 Канал) – більше дипломатична, не просто про війну, а про те, як закінчити війну з точки зору мирного плану, представленого президентом Зеленським,

– сказав високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

Жозеп Боррель зазначив, що мирний саміт в Саудівській Аравії був дипломатичним успіхом через кількість країн, які взяли в ній участь. Це свідчить про ще більшу відокремленість Росії від інших держав.

"Я думаю, що на міжнародному рівні Росія стає все більш і більш ізольованою. І той факт, що Путін не захотів поновити план експорту зерна з України, безумовно, послабив позицію Росії. Люди починають розуміти, що проблеми з продовольством у світі створені не нашими санкціями, а позицією Росії, яка не дозволяє експортувати зерно з України", – сказав Боррель напередодні зустрічі.

20 мільярдів євро для забезпечення ЗСУ та спецтрибунал для Путіна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна розповів, що сьогодні міністри обміняються думками щодо виділення 20 мільярдів євро для Європейського фонду миру. Ці гроші будуть розраховані для допомоги українській армії впродовж чотирьох років.

Естонський міністр закликав продовжувати підтримку України та не чекати на швидке завершення війни одним контрнаступом.

На це потрібен час. Ми не можемо втомитися від цього. Це не військовий фільм, який триває одну чи дві години, і тепер ми чекаємо на кінець, бо хочемо дивитись наступний фільм. Ні, це справжня війна, і ми повинні підтримати українців. Вони втрачають своїх найкращих синів на полі бою,

– сказав він.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що агітувала свою країну думати про допомогу Україні в довгостроковій перспективі, особливо щодо Європейського фонду миру.

"Це те, про що ми сьогодні також говоримо, як двостороння військова підтримка йде пліч-о-пліч з європейською підтримкою і як все це узгоджується з економічною підтримкою, яка потім закріплюється в бюджеті Європейського Союзу", – сказала Бербок.

Крім того, Естонія закликала знайти правовий спосіб для створення трибуналу для керівництва Росії.

"Для Естонії також дуже важливим є міжнародне право, тому ми повинні знайти правовий спосіб, як сформувати спеціальний трибунал, який також розглядатиме злочини агресії керівництва Путіна і "трійки", – сказав Маргус Цахкна.

Розширення Євросоюзу: це не питання дати

Також на засідання прибув європейський комісар з питань розширення Олівер Варгеї. Він прокоментував заяву президента Європейської Ради Шарля Мішеля про розширення ЄС до 2030 року. Єврокомісар назвав такий сигнал від Ради "хорошою новиною".

Я не думаю, що це питання дати. Я думаю, що це скоріше питання волі, а також питання виконання з боку ЄС, а також виконання з боку наших країн-партнерів на Західних Балканах або інших трьох країн-кандидатів,

– сказав Варгеї.

За його словами, Єврокомісія готова зробити пропозицію щодо розширення і деталі вже з'являться в жовтні 2023 року. Зокрема, це стосуватиметься плану прогресивної інтеграції, який дозволить державам–кандидатам брати участь в деяких політиках ЄС ще до приєднання.

"Це прискорить не лише інституційну, але й реальну інтеграцію людей та економік до Європейського Союзу", – сказав Варгеї.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відзначила, що успіхи, які Україна досягла у процесі євроінтеграції під час війни є "більш ніж вражаючими".

Зміни в законодавстві, боротьба з корупцією, і все це в той час, коли на Україну щодня падають безпілотники, ракети, бомби,

– сказала вона.

ЄС планує ввести санкції проти хунти у Нігері

Після перевороту в Нігері, на зустріч міністрів приїхали президент Ековас Бола Тінубу та міністр закордонних справ Нігеру Хассумі Массуду. Після заколоту міністр втік до Нігерії, проте очільник країни Мохамед Базум досі заарештований.

"Сьогодні була б гарна нагода поговорити про вибір, дізнатися більше про їхні плани, побачити, як налаштований африканський народ. Але це також нагода для нас переглянути нашу африканську політику", – сказав Жозеп Боррель.

Дипломат зазначив, що ЄС вже почав працювати над конкретними рамками для запровадження санкції проти перевороту в Нігері.

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"Це правильний момент. Ми повинні робити те, що повинні. Ми повинні накласти санкції на хунту в Нігері. Ми повинні бути дуже рішучими в цьому питанні", – наголосив він.