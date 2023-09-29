Обманом проник до квартири і зґвалтував 8-річну дівчинку: як покарали жителя Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині винесли вирок місцевому жителю, який здійснив наругу над малолітньою дитиною. Чоловіку присудили максимальний термін покарання.

Жахливий злочин стався ще у вересні 2022 року, однак крапку у цій справі поставили зараз. Кривдника 8-річної дитини суд вирішив покарати довічним ув'язненням.

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Назвався лікарем

Того дня двоє дітей – 7-річний хлопчик і 8-річна дівчинка поверталися додому. Вже у дворі багатоповерхового будинку їх помітив 36-річний місцевий житель. Зловмисник разом із дітьми зайшов до під’їзду. Аби заслужити їхню довіру він представився лікарем. Так, чоловік зміг потрапити з дітьми до їхньої квартири, в якій не було нікого з дорослих. Там він попросив 7-річного хлопчика почекати в іншій кімнаті, а сам зґвалтував 8-річну дівчинку, завдавши їй тяжкі тілесні ушкодження.

Згодом ґвалтівника затримали. Під час обшуку у нього знайшли корпус ручної оборонної осколкової гранати та запал. У ході розслідування справи правоохоронці з'ясували, що чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх.

Засуджений неодноразово скоював злочини проти дітей / Фото Офіс генпрокурора

Тепер суд визнав його винним у зґвалтуванні малолітньої дитини та незаконному придбанні, зберіганні вибухової речовини і боєприпасів без передбаченого законом дозволу. Мерзотника засудили до довічного позбавлення волі.

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