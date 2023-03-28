Журналісти хотіли виманити зґвалтовану дівчинку із Закарпаття на ток-шоу

Масі Наєм повідомив, що журналісти 1+1 хитрістю хотіли виманити 14-річну зґвалтовану дівчинку із Закарпаття на ток-шоу. Завдяки адвокатам цьому вдалося запобігти.

Наєм закликав суспільство бути пильним. Тим часом журналісти мають згадати про цінності українців.

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Сьогодні на 1+1 мало виходити ток-шоу про історію дівчинки з Закарпаття. Журналісти намагались хитрощами виманити в цей етер бабусю постраждалої, її батька і саму постраждалу,

– заявив Наєм.

Наєм зауважив: те, що мало відбуватися у прямому ефірі, могло нашкодити стану постраждалої та її майбутньому. Окрім того, це може зашкодити інтересам в апеляційній справі. Саме тому ні постраждала дівчинка, ні її батько участі у шоу не братимуть.

Що може бути у програмі

Наєм наголосив: за інформацією адвокатів, у студію запросять експертів. Їм дадуть подивитися відео злощасних подій. А далі ці експерти на власний розсуд трактуватимуть те, що побачили, для українців. Наєм додав, що це – дуже небезпечно. Телевізійні експерти не несуть кримінальної відповідальності за свої слова.

"Нам відомо, що на шоу також запросили бабусю дівчинки разом з молодшими онуками. Вони хотіли, ймовірно, щоб бабуся відповідала на всю країну про те, чи бачить вона на відео зґвалтування", – наголосив Наєм.

Він додав, що бабуся дівчинки також не є експертом в розумінні кримінального процесуального кодексу.

Окрім того, у програмі можуть показати скриншоти непідтверджених переписок.

Маша Єфросиніна закликала дати дівчинці спокій

Маша Єфросиніна закликала дати спокій постраждалій дівчинці. Дитині потрібно допомогти. Єфросиніна закликала журналістів "зупинитися, стишитися, набратися терпіння".

Зокрема, Єфросиніна закликала не знімати дівчину та не показувати її обличчя. Телеведуча додала, що сюжети розлетяться мільйонами репостів, а постраждалій далі з цим жити. Надмірна увага лякає дівчинку. Їй потрібно забезпечити максимальний спокій.