Адвокат був і під час досудового розслідування, і під час судового розгляду. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора Юлія Усенко, передає 24 Канал.

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Адвокат – із системи безоплатної правової допомоги. Крім того, у дівчинки був законний представник – батько. Він представляв її інтереси в суді та під час досудового розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що у дівчинки в суді не було адвоката. Стверджували, що інтереси потерпілої в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, в якій мати одного з ґвалтівників працює секретарем.

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