Адвокат был и во время досудебного расследования, и во время судебного разбирательства. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Юлия Усенко, информирует 24 Канал.

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Адвокат – из системы бесплатной правовой помощи. Кроме того, у девочки был законный представитель – отец. Он представлял ее интересы в суде и в ходе досудебного расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что у девочки в суде не было адвоката. Утверждали, что интересы потерпевшей в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета, в котором мать одного из насильников работает секретарем.

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