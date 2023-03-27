Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: прокуратура готує оскарження вироку

В Україні кілька днів не вщухають обговорення рішення суду щодо зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті. У прокуратурі вже готують оскарження вироку суду.

На цьому наголосили в Офісі генпрокурора. У відомстві зазначили, що вже готуються оскаржувати рішення суду над ґвалтівниками неповнолітньої дівчинки на Закарпатті.

Читайте також Групове зґвалтування на Закарпатті: кричущий випадок прокоментував новий міністр освіти Лісовий

Вирок готують до оскарження

В Офісі генпрокурора наголосили, що вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили. Відтак, рішення суду Закарпатської області від 16 березня 2023 року будуть оскаржувати.

Зокрема, Офіс генпрокурора, як і громадськість, не влаштовує покарання для трьох неповнолітніх ґвалтівників. У прокуратурі наголошують, що оскаржуватимуть вирок у встановленому законом порядку.

Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину,

– підкреслюють у відомстві.

Українців обурило рішення суду

Зауважимо, що трьох неповнолітніх хлопців, які зґвалтували 14-річну дівчинку, визнали винними. Але суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич вирішила не саджати за ґрати кривдників. Вона призначила їм покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним терміном 2 роки.

Власне, це приголомшливе рішення обурило громадськість. Воно також запустило флешмоб у соцмережах з тегом "Скільки коштує ваша совість, пані суддя". Його почала ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна своєю публікацією в інстаграмі.

Зауважимо, що дівчинка навіть не мала адвоката у суді. А її інтереси представляла служба захисту дітей місцевої сільської ради. У ній працює секретарем матір одного з ґвалтівників.

Додамо, що Закарпатська обласна прокуратура зазначила, що "у суді дівчина факт зґвалтування не підтвердила". А на рішення суду вплинуло те, що "особи (кривдники – 24 Канал) є неповнолітніми, раніше не судимими, визнали вину та розкаялись".

Крім того, розповідають місцеві ЗМІ, суд під час ухвалення рішення покладався на "позитивні характеристики". Їх обвинуваченим надали як представники служби у справах дітей, так і класні керівники.