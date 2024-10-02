Православного блогера та "героя СВО" затримали за зґвалтування 11-річної дівчинки

У Росії знову виплила чергова історія про "героя СВО". Цього разу російського військового затримали за зґвалтування дитини.

За даними ЗМІ, йдеться про Клауда Роммеля – автора ютуб-каналу, присвяченого переважно православній тематиці. Він повернувся з війни в Україні нещодавно.

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Зґвалтування дівчинки "православним" блогером

Так, першою на сполох забила родичка постраждалої дівчини. Клауд Роммель жив з жінкою та її дочкою-п'ятикласницею. Жінці видалося дивним, що дитина спить із дорослим чоловіком в одній кімнаті.

Після початку перевірки Роммель поїхав на війну, там отримав поранення і мало не втратив ногу. Але блогера все одно затримали – його звинувачують за статтями "згвалтування особи, яка не досягла дванадцятирічного віку" та "насильницькі дії сексуального характеру".

Клауд Роммель у військовій формі / фото російських ЗМІ

За даними слідства, зловмисник з вересня 2022 року по лютий 2024 року "систематично чинив зґвалтування та насильницькі дії сексуального характеру щодо 11-річної дівчинки у квартирі, куди вона приходила займатися до фігуранта з шкільних предметів, а надалі жила у квартирі разом зі своєю матір'ю".

Відомо, що на ютуб-канал Клауда Роммеля підписано більш як 7 тисяч осіб. Сам канал переважно присвячений православній тематиці, а в останні місяці там публікувалися відео з фронту.