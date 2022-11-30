В темному приміщенні й майже без їжі: росіяни тривалий час утримували в полоні 14-річного хлопця

Історія 14-річного хлопця з Херсонщини сколихнула інформаційний простір України. Росіяни викрали підлітка та тримали його 10 днів у полоні.

Віталик Мухарський з села Киселівка розповів Медійній ініціативі за права людини, що сталося. Окупанти тримали його у "тюрмі для цивільних".

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"Зв'язали нам руки й силою кинули в машину"

Віталик розповідає, що 10 вересня вони з дядьком вирішили сфотографувати побиту техніку окупантів. У цей момент їх побачили 4 російських військових.

Підійшли й кажуть: "Ви фотографуєте нашу техніку, значить, здаєте позиції". Зав’язали нам руки, досить туго, і силою закинули в машину,

– ділиться хлопець.

Згодом стало відомо, що їх повезли до Херсона. Там Віталія та дядька розділили. 14-річного підлітка помістили у підвал, де було приміщення, схоже на душову кімнату.

Крім нього, там було ще близько 12-13 затриманих людей. У підвалі було холодно, тим паче, що хлопця викрали у футболці, легкій кофтині й штанах.

Хлопця не піддавали тортурам та не били, однак його катували голодом і постійно тримали у підвальному темному приміщенні. Він чув, як катували інших людей і бачив наслідки побиттів.

14-річного хлопця з Херсонщини окупанти тримали у полоні / МІПЛ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на історію хлопця з Херсонщини. За словами політика, росіяни цим вчинком укотре порушили міжнародне гуманітарне право. Зокрема Женевську конвенцію стосовно цивільного населення України.

Мене стривожила історія херсонського хлопця, якого затримали російські військові й обурив факт утримання дитини у полоні,

– написав омбудсмен.

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Наживо вирізали тату людям: як окупанти знущалися з людей на блокпостах

Маріуполець Вадим Заболотний розповів 24 каналу про звірства, які чинили росіяни на блокпостах. За його словами, коли він з сім'єю виїжджав з міста, довелося проїхати з десяток блокпостів.

про звірства, які чинили росіяни на блокпостах. За його словами, коли він з сім'єю виїжджав з міста, довелося проїхати з десяток блокпостів. На одному з них окупанти зупинили одну з машин. В якогось з них знайшли татуювання, ймовірно патріотичне, і тоді загарбники наживо вирізали його.

Згодом цих людей забрали в полон, додав Вадим. Когось вдалося виміняти, а деякі там і залишилися.

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