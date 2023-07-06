Не бачили маму 1,5 року: зворушливі кадри повернення українських дітей додому

Україні вдалося повернути ще двох діток, які перебували на тимчасово окупованих територіях. Так, 10-річна Варвара та 6-річний Ренат 6 липня змогли возз'єднатися зі своєю мамою.

Маленькі українці не бачили свою маму більш ніж 1,5 року. Тож під час зустрічі вони душевно обіймалися та мали багато позитивних емоцій.

Дивіться також Нацгвардійці й прикордонники: що відомо про оборонців Маріуполя, яких сьогодні вдалося повернути

Додому з окупованих територій повернулися 2 діток

У мережі 6 липня виклали кадри з повернення двох українських діток Варвари та Рената додому на контрольовану територію нашої держави. Ці маленькі українці хотіли побачити свою маму, тому ще на під'їзді до місця призначення гукали її.

Українські дітки змогли побачити свою маму / Відео з тіктоку @pryimak_yuliia

У момент зустрічі мама з дітками палко обіймалися та плакали. Мама не могла повірити, що знову змогла побачити своїх сина та доньку.

Згодом українські військові подарували діткам подарунки. Це були м'які іграшки та цукерки. Родина також подякувала нашим захисникам, що змогли забезпечити безпечне повернення діток додому.

Лубінець висловився щодо повернення діток додому

Український омбудсмен Дмитро Лубінець прокоментував повернення маленьких Варвари та Рената додому. Він зазначив, що 6 липня возз'єдналася ще одна українська родина.

Сьогодні відбулося возз'єднання мами та двох дітей, які перебували з дідусем на тимчасово окупованій території,

– наголосив він.

Він зазначив, що маму дітей ще вдалося повернути з ворожого полону в Україну ще у жовтні 2022 року. Жінка не бачила власних дітей з березня 2022 року. Тепер вона забрала їх з собою додому.

Жінка не бачила власних дітей 1,5 року / Фото з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

Наостанок український омбудсмен сказав, що держава працює заради повернення кожної дитини. Крім того, він запевнив, що Україна робитиме все, щоб повернути маленьких українців додому.

Україна також повернула додому наших полонених