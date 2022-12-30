Чи вдасться Путіну відродити СРСР 100 років потому

100-та річниця з часу створення Радянського Союзу не пройшла повз увагу кремлівців. Адже, як відомо, Владімір Путін має схильність до символічних дат. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Нездійсненна мрія тирана

30 грудня 1922 року займає чільне місце в календарі кровожерливого диктатора. Останній, будучи одним із кадебістських елементів комуністичної системи, те й робить, що ностальгує за державою пригноблених народів, яку президент США Рональд Рейган досить влучно назвав "імперією зла".

Цікаве Звільненню бути: ЗСУ можуть повторити Харківський бліцкриг на ще одному напрямку

Тому події 1991 року російським керманичем ніяк інакше, як "найбільшою геополітичною катастрофою", не сприймаються. Й з часу приходу до влади він робить усе можливе задля того, щоб знову відродити "вєлікій і могучій СССР".

Втім, задача виявилася не такою вже й простою. Адже далеко не всі постсоціалістичні республіки виявили бажання приєднатися до нових наднаціональних проєктів під егідою Москви. До таких належить Україна.

Білоруський васал

Республіки, які не змогли повністю стати на самостійницькі рейки, продовжили у тій чи іншій мірі залишатися в орбіті Кремля. А деякі навіть пішли на повну взаємоінтеграцію з Росією. До таких слід віднести Республіку Білорусь, владний режим якої не лише перетворився на покірного васала, а й після 24 лютого став співучасником воєнних злочинів Кремля.

Показово, що напередодні нового 2023 року учасникам неформального саміту країн СНД, що проходив у Росії, Путін подарував дев’ять перснів, один із яких який одразу, за повідомленням, одягнув саме Олександр Лукашенко. Що додатково підтверджує абсолютну залежність "батьки" від кремлівського "Саурона".

Тож країна-терорист продовжує провадити свою неоімперську політику, використовуючи будь-які доступні для неї методи. Адже московське керівництво робить усе можливе, щоб змінити розклад сил на міжнародній арені на свою користь і якомога довше залишатися при владі.

Про важливе Альтернативна історія: чи могла Україна втримати південь у березні 2022-го

Символізм маніяка

Особливо Путін, в контексті символічних для нього дат, полюбляє здійснювати різного роду підривну діяльність. Саме тому останні дні 2022 року супроводжувалися ракетно-дроновими нападами на об'єкти критичної інфраструктури України, більшість із яких Збройним Силам України вдалося відвернути.

Варто розуміти, що у реваншистській парадигмі Путіна "кордони Росії ніде не закінчуються". А тому "спецоперація" та здійснення різного роду провокацій іще відбуватимуться. До повної поразки режиму.

Українці та союзники героїчно протистоять мордорському агресору. І досягають вагомих результатів. Тому шансів на відновлення "СРСР" вже немає.

Залишилося дочекатися, коли останній рудимент "імперії зла" остаточно і з гуркотом впаде. А це, цілком імовірно, не така вже й далека перспектива.