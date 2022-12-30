Удастся ли Путину возродить СССР 100 лет спустя

100-я годовщина со времени создания Советского Союза не прошла без внимания кремлевцев. Ведь, как известно, Владимир Путин склонен к символическим датам. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Несбыточная мечта тирана

30 декабря 1922 года занимает ведущее место в календаре кровожадного диктатора. Последний, являясь одним из кагебистских элементов коммунистической системы, то и делает, что ностальгирует по государству угнетенных народов, которое президент США Рональд Рейган довольно точно назвал "империей зла".

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Поэтому события 1991 года российским вождем никак иначе, как "величайшей геополитической катастрофой", не воспринимаются. И со времени прихода к власти он делает все возможное для того, чтобы снова возродить "великий и могучий СССР".

Впрочем, задача оказалась не такой уж простой. Ведь далеко не все постсоциалистические республики изъявили желание присоединиться к новым наднациональным проектам под эгидой Москвы. К таковым относится Украина.

Белорусский вассал

Республики, которые не смогли полностью встать на самостоятельные рельсы, продолжили оставаться в той или иной степени в орбите Кремля. А некоторые даже пошли на полную взаимоинтеграцию с Россией. К таким следует отнести Республику Беларусь, властный режим которой не только превратился в покорного вассала, но и после 24 февраля стал соучастником военных преступлений Кремля.

Показательно, что в канун нового 2023 года участникам проходившего в России неформального саммита стран СНГ Путин подарил девять колец, одно из которых сразу, по сообщению, надел именно Александр Лукашенко. Что дополнительно подтверждает абсолютную зависимость "батьки" от кремлевского "Саурона".

Поэтому страна-террорист продолжает проводить свою неоимперскую политику, используя любые доступные для нее методы. Ведь московское руководство делает все возможное, чтобы изменить расклад сил на международной арене в свою пользу и как можно дольше оставаться у власти.

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Символизм маньяка

Особенно Путин, в контексте символических для него дат, любит осуществлять разного рода подрывную деятельность. Именно поэтому последние дни 2022 года сопровождались ракетно-дроновыми нападениями на объекты критической инфраструктуры Украины, большинство из которых Вооруженным Силам Украины удалось отбить.

Следует понимать, что в реваншистской парадигме Путина "границы России нигде не заканчиваются". А потому "спецоперация" и осуществление разного рода провокаций будут еще длиться. До полного поражения режима.

Украинцы и союзники героически противостоят мордорскому агрессору. И достигают весомых результатов. Поэтому шансов на возобновление "СССР" уже нет.

Осталось дождаться, когда последний рудимент "империи зла" окончательно и с грохотом рухнет. А это, по всей вероятности, не такая уж далекая перспектива.