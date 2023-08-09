Приблизно 11,5 мільйонів українців можуть залишитись без тепла взимку

Органи самоврядування різних областей України продовжують звертатися до уряду щодо компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання. Якщо не вирішити цю проблему, частина споживачів може залишитися взимку без тепла.

Про це зазначили у повідомленні на сайті Асоціації міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко. Детальніше про те, що сталося – розповідаємо в матеріалі.

Читайте також Компенсація комунальних: хто з українців отримає допомогу від держави

Українці можуть лишитися без опалення

Підприємства теплопостачання не мають можливості належним чином підготуватися до зими та гарантувати стабільний перебіг опалювального періоду. На це існує низка обставин, зокрема:

відсутність компенсації різниці в тарифах;

примусове стягнення коштів постачальниками природного газу з рахунків підприємств теплопостачання;

збитки внаслідок повномасштабної агресії Росії;

низький рівень розрахунків населення за послуги тощо.

До нового опалювального сезону залишилось всього 10 тижнів. Наразі вже 66 громад, в яких проживають близько 11,5 мільйонів мешканців, звернулись до Уряду України щодо забезпечення компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання. Підготовка до опалювального сезону 2023/2024 та його проходження в цілому знаходяться зараз під загрозою,

– мовиться у повідомленні.

Для уникнення катастрофи місцеві ради, їх виконкоми та військові адміністрації з різних областей надсилають звернення до Кабміну щодо виплати компенсації підприємствам теплокомуненерго.

"Асоціація міст України робить все, щоб підприємства теплокомуненерго мали змогу підготуватись до наступного опалювального сезону. Неодноразово зверталася до уряду щодо необхідності якнайшвидшого вирішення цієї проблеми, у тому числі шляхом прийняття змін до закону "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання, водопостачання та водовідведення, які передбачають виділення з Державного бюджету України 36 мільярдів гривень на компенсацію різниці в тарифах", – зазначили в АМУ.

Станом на 9 серпня звернення до уряду ухвалили вже 15 обласних центрів та понад півсотні інших громад майже з усіх областей України, в яких проживають близько 11,5 мільйонів мешканців. Раніше повідомлялося, що правління Асоціації міст України обговорювало проблеми підготовки до зими на засіданні 25 липня, в якому брав участь заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Бутенко.

В АМУ додали, що для запобігання катастрофи парламент та уряд мають вжити термінових кроків. Зокрема компенсувати підприємствам теплокомуненерго різницю в тарифах, обмежити списання коштів з їхніх рахунків на користь постачальників газу та продовжити режим ПСО для уникнення значного росту тарифів на тепло.