Приблизительно 11,5 миллионов украинцев могут остаться без тепла зимой
Источник:Ассоциация городов Украины
Органы самоуправления разных областей Украины продолжают обращаться к правительству о компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения. Если не решить эту проблему, то часть потребителей может остаться зимой без тепла.
Об этом отметили в сообщении на сайте Ассоциации городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко. Детальнее о том, что произошло – рассказываем в материале.
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Украинцы могут остаться без отопления
Предприятия теплоснабжения не имеют возможности подготовиться к зиме и гарантировать стабильное течение отопительного периода. На это существует ряд обстоятельств, в частности:
- отсутствие компенсации разницы в тарифах;
- принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения;
- ущерб вследствие полномасштабной агрессии России;
- низкий уровень расчетов населения на услуги и так далее.
До нового отопительного сезона осталось всего 10 недель. Уже 66 общин, в которых проживает около 11,5 миллиона жителей, обратились в Правительство Украины по поводу обеспечения компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения. Подготовка к отопительному сезону 2023/2024 и его прохождение в целом находятся сейчас под угрозой,
– говорится в сообщении.
Во избежание катастрофы местные советы, их исполкомы и военные администрации из разных областей присылают обращение в Кабмин о выплате компенсации предприятиям теплокоммунэнерго.
"Ассоциация городов Украины делает все, чтобы предприятия теплокоммунэнерго имели возможность подготовиться к следующему отопительному сезону. Неоднократно обращалась к правительству о необходимости скорейшего решения этой проблемы, в том числе путем принятия изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" о компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, которые предусматривают выделение из Государственного бюджета Украины 36 миллиардов гривен на компенсацию разницы в тарифах", – отметили в АГУ.
На 9 августа обращение к правительству приняли уже 15 областных центров и более полусотни других общин почти из всех областей Украины, в которых проживают около 11,5 миллиона жителей. Ранее сообщалось, что правление Ассоциации городов Украины обсуждало проблемы подготовки к зиме на заседании 25 июля, в котором принял участие заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Бутенко.
В АГУ добавили, что для предотвращения катастрофы парламент и правительство должны принять срочные шаги. В частности, компенсировать предприятиям теплокоммунэнерго разницу в тарифах, ограничить списание средств с их счетов в пользу поставщиков газа и продлить режим ПСО во избежание значительного роста тарифов на тепло.