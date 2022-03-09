Авіаудар по пологовому – це геноцид: Зеленський записав звернення на 14 день війни

Володимир Зеленський звернувся до українців ввечері 9 березня. Президент сказав, що саме обстріл дитячої лікарні та пологового Маріуполя, саме цей день визначає, хто на чиєму боці.

Відповідне звернення Володимир Зеленський записав ввечері 9 березня. Це трапилось на 14 день війни, яку Росія почала проти України.

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День обстрілу лікарні Маріуполя визначає все – хто на чиєму боці

Володимир Зеленський заявив, що поранених у Маріуполі 17, проте завали ще розбирають. Президент розповів, що люди вчасно почали ховатися під час повітряної тривоги, від 500-кілограмових російських бомб.

Дитяча лікарня, пологовий. Чим вони загрожували Росії? Що це за країна така, яка "боїться" лікарень і пологових і знищує їх?

– заявив президент.

Він поставив риторичні питання, мовляв, там що були "маленькі бандерівці", вагітні жінки мали "стріляти по Ростову", хтось у пологовому "принижував російськомовних"…

Президент Україна пояснив, що це вже за межею звірства.

Авіабомба на пологовий – це геноцид українців

Володимир Зеленський закликав Європу та весь світ ще більше тиснути на Росію так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну.

Європейці, ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями... Ви бачили, ви знаєте, а отже ви повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було можливості продовжувати цей геноцид,

– заявив президент.

Зеленський закликав Європу та українців бути єдиними у засудженні військових злочинів Росії.

У тому, що окупанти зробили з Волновахою, Харковом, Ізюмом, Охтиркою, Черніговом, Бородянкою, Гостомелем, Житомиром та ще десятками наших українських міст, які ніколи не становили жодної загрози Росії.

Президент зауважив, що в Москві прекрасно знають, що Маріуполь – це Донецька область, до жителів якої Росія нібито повинна була добре ставитися. Однак це далеко не так.

Сьогодні через вивезення гумкоридорами врятували 35 тисяч людей

Сьогодні (мовиться про 9 березня – 24 канал) нам вдалось організувати роботу 3 гуманітарних коридорів – з міста Суми, і міст та містечок Київської області та з Енергодару. Загалом врятували орієнтовно 35 тисяч людей,

– заявив президент.

Додав, що 10 березня готують 6 гумкоридорів та моляться, щоб вдалось вивезти людей з Маріуполя, Волновахи, Ізюму.

Нагородить лауреатів Шевченківської премії одразу після перемоги

Щороку 9 березня в Україні оголошуються лауреатів Шевченківської премії. Однак нагородження переможців 2022 року відбудеться вже після перемоги України у війні з Росією.

"Шевченківська премія – національна премія, яка відзначає найвагоміший внесок у збереження і розвиток українського духу, нашої національної культури", – сказав Зеленський.

За його словами, під час воєнного стану і запеклих боїв за нашу свободу, треба дотримуватись українських традицій.

"Не зраджувати їм, щоб ми зберегли це наше українське повністю поки йдемо до перемоги, поки йдемо до миру", – додав Зеленський.

Указ підписано. Тепер з нетерпінням чекаю нагоди зустрітися з лауреатами, але вже після перемоги, після перемоги України,

– заявив президент.

Лауреати Шевченківської премії-2022:

Режисерка Катерина Горностай – за повнометражний ігровий фільм "Стоп-Земля" (номінація "Кіномистецтво").

Літературознавець Григорій Грабович (Джордж Грабович, громадянин США) – за цикл статей "Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм" (номінація "Літературознавство та мистецтвознавство").

Письменниця Тамара Дуда – за роман "Доця" (номінація "Література").

Художник Микита Кадан – за персональну виставку "Камінь б'є камінь" (номінація "Візуальне мистецтво").

Письменник Рябчук Микола – за книгу "Лексикон націоналіста та інші есеї" (номінація "Журналістика, публіцистика").

Художник Тіберій Сільваші – за інсталяцію "Крила" (номінація "Візуальне мистецтво").

Режисерка-постановниця Тамара Трунова, авторка п'єси Наталя Ворожбит, художник-сценограф Юрій Ларіонов, актори Андрій Ісаєнко та Валерія Ходос – за виставу "Погані дороги" Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра (номінація "Театральне мистецтво").



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Вечірнє звернення Зеленського від 9 березня – дивіться відео