Авиаудар по роддому – это геноцид: Зеленский записал обращение на 14 день войны

Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 9 марта. Президент сказал, что именно обстрел детской больницы и роддома Мариуполя, именно этот день определяет, кто на чьей стороне.

Соответствующее обращение Владимир Зеленский записал вечером 9 марта. Это случилось на 14-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Обратите внимание Россияне заранее знали, что бомбят именно роддом: о нем заговорили за 4 часа до атаки

День обстрела больницы Мариуполя определяет все – кто на чьей стороне

Владимир Зеленский заявил, что раненых в Мариуполе 17, но завалы еще разбирают. Президент рассказал, что люди вовремя стали прятаться во время воздушной тревоги от 500-килограммовых российских бомб.

Детская больница, роддом. Чем они угрожали России? Что это за страна, которая "боится" больниц и роддомов и уничтожает их?

– заявил президент.

Он задал риторические вопросы, мол, там были маленькие бандеровцы, беременные женщины должны были стрелять по Ростову, кто-то в роддоме унижал русскоговорящих…

Президент Украины объяснил, что это уже за гранью зверства.

Авиабомба на роддом – это геноцид украинцев

Владимир Зеленский призвал Европу и весь мир еще больше давить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну.

Европейцы, вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами... Вы видели, вы знаете, а значит, вы должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее больше не было возможности продолжать этот геноцид,

– заявил президент.

Зеленский призывает Европу и украинцев быть едиными в осуждении военных преступлений России. В том, что оккупанты сделали с Волновахой, Харьковом, Изюмом, Ахтыркой, Черниговом, Бородянкой, Гостомелем, Житомиром и еще десятками наших украинских городов, которые никогда не представляли никакой угрозы России.

Зеленский обратился к европейцам

Европа должна ужесточать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид.

Вы должны давить на Россию так, чтобы она села за стол переговоров и завершила эту зверскую войну,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в Москве прекрасно знают, что Мариуполь – это Донецкая область, к жителям которой Россия вроде бы должна была хорошо относиться. Однако это далеко не так.

Сегодня через вывоз гумкоридорами спасли 35 тысяч человек

Сегодня (говорится о 9 марта – 24 канал) нам удалось организовать работу 3 гуманитарных коридоров – из города Сумы, городов и городков Киевской области и из Энергодара. В общей сложности спасли ориентировочно 35 тысяч человек,

– заявил президент.

Добавил, что 10 марта готовят 6 гумкоридоров и молятся, чтобы удалось вывезти людей из Мариуполя, Волновахи, Изюма.

Наградит лауреатов Шевченковской премии сразу после победы

Каждый год 9 марта в Украине объявляют лауреатов Шевченковской премии. Однако награждение победителей 2022 года состоится уже после победы Украины в войне с Россией.

"Шевченковская премия – национальная премия, отмечающая самый весомый вклад в сохранение и развитие украинского духа, нашей национальной культуры", – сказал Зеленский.

По его словам, во время военного положения и ожесточенных боев за нашу свободу нужно соблюдать украинские традиции.

"Не изменять им, чтобы мы сохранили это наше украинское полностью, пока идем к победе, пока идем к миру", – добавил Зеленский.

Указ подписан. Теперь с нетерпением жду возможности встретиться с лауреатами, но уже после победы, после победы Украины,

– заявил президент.

Лауреаты Шевченковской премии-2022:

Режиссер Екатерина Горностай – за полнометражный игровой фильм "Стоп-Земля" (номинация "Киноискусство").

Литературовед Григорий Грабович (Джордж Грабович, гражданин США) – за цикл статей "Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм" (номинация "Литературоведение и искусствоведение").

Писательница Тамара Дуда – за роман "Доця" (номинация "Литература").

Художник Никита Кадан – за персональную выставку "Камень бьет камень" (номинация "Визуальное искусство").

Писатель Николай Рябчук – за книгу "Лексикон националиста и другие эссе" (номинация "Журналистика, публицистика").

Художник Тиберий Сильваши – за инсталляцию "Крылья" (номинация "Визуальное искусство").

Режиссер-постановщица Тамара Трунова, автор пьесы Наталья Ворожбит, художник-сценограф Юрий Ларионов, актеры Андрей Исаенко и Валерия Ходос – за спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра (номинация "Театральное искусство").

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Вечернее обращение Зеленского от 9 марта – смотрите видео