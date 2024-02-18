"Тиша вбиває": у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі"
18 лютого у Києві на Майдані Незалежності відбулася щотижнева акція. Її мета – підтримати військовополонених азовців і нагадати про те, що вони досі перебувають у в'язницях Кремля.
На цю акцію прийшли як рідні військовополонених, так і активісти. Їхня головна вимога – звільнення українських захисників, котрих у себе утримує країна-агресорка.
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Друга зима у полоні
Звернімо увагу, що дехто з оборонців Маріуполя перебуває у полоні майже два роки. І саме для того, щоб рідні та близькі якомога швидше повернулися додому, щотижня проводять цю акцію.
Це мій батько і моя братва. Ми тут, бо мій брат у полоні вже 21 місяць,
– каже Євген Шевчук, передає hromadske.
Відомо, що сам Євген з Маріуполя. Андрій, його молодший брат, уже 21 місяць перебуває у російському полоні. Єдине, що він знає про свого брата, – що він живий. Утім, не має жодної можливості зв'язатися з ним або отримати якусь додаткову інформацію.
"Влада нічого не каже, ми намагаємося самі щось дізнатися, але поки що тиша", – наголошує Євген.
Українці вимагають звільнити з полону захисників "Азовсталі" / Фото Наталії Боднар, 24 Канал
Він на мітинги на підтримку військовополонених ходить разом зі своїм батьком і друзями. Євген підкреслює, що бранцям Кремля надзвичайно необхідна підтримка.
На головній площі столиці 18 лютого зібралися близько двох тисяч людей, щоб висловити свою підтримку наших захисникам, котрі у полоні. На цю акцію прийшли як дружини, так і діти та матері бійців. Зауважимо, що деякі з дітей своїх татусів не бачили жодного разу. Також пришли на Майдан Незалежності військові та ті, кого вдалося повернути з полону.
Аліса Шумак, інша учасниця акції, розповіла, що 20 лютого теж буде 21 місяць, як у полоні перебуває її чоловік. Він теж обороняв Маріуполь, зокрема "Азовсталь".
Діти оборонців Маріуполя не бачили своїх батьків / Фото Наталії Боднар, 24 Канал
"20 травня 2022 року він вийшов у полон. Їм обіцяли гарантії збереження життя і що вони через 3 – 4 місяці повернуться, але, на жаль, вони ще й досі там", – наголосила Аліса журналістам Суспільного.
Вона додала, що про умови перебування бранців Кремля відомо надзвичайно мало. Йдеться про інформацію, яка надходить від тих, хто повернувся з полону або військових, котрі воюють у тилу. Як правило, рідним наших захисників не розповідають нічого.
Аліса зараз виховує сина, котрому 2 роки і 7 місяців. Батько бачив свого сина крайній раз тоді, коли той був зовсім крихітним – 4-місячним немовлям. Як розповідає жінка, її коханий не застав ані перших кроків, ані перших слів малюка.
Учасники акції стали голосом полонених азовців / Фото Наталії Боднар, 24 Канал
Зауважимо, що 8 лютого відбувся 51-й обмін військовополоненими. Нашій державі вдалося повернути додому 100 оборонців. Мовиться про 49 воїнів Нацгвардії, 25 прикордонників і 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.