"Тиша вбиває": у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі"

18 лютого у Києві на Майдані Незалежності відбулася щотижнева акція. Її мета – підтримати військовополонених азовців і нагадати про те, що вони досі перебувають у в'язницях Кремля.

На цю акцію прийшли як рідні військовополонених, так і активісти. Їхня головна вимога – звільнення українських захисників, котрих у себе утримує країна-агресорка.

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Друга зима у полоні

Звернімо увагу, що дехто з оборонців Маріуполя перебуває у полоні майже два роки. І саме для того, щоб рідні та близькі якомога швидше повернулися додому, щотижня проводять цю акцію.

Це мій батько і моя братва. Ми тут, бо мій брат у полоні вже 21 місяць,

– каже Євген Шевчук, передає hromadske.

Відомо, що сам Євген з Маріуполя. Андрій, його молодший брат, уже 21 місяць перебуває у російському полоні. Єдине, що він знає про свого брата, – що він живий. Утім, не має жодної можливості зв'язатися з ним або отримати якусь додаткову інформацію.

"Влада нічого не каже, ми намагаємося самі щось дізнатися, але поки що тиша", – наголошує Євген.

Українці вимагають звільнити з полону захисників "Азовсталі" / Фото Наталії Боднар, 24 Канал

Він на мітинги на підтримку військовополонених ходить разом зі своїм батьком і друзями. Євген підкреслює, що бранцям Кремля надзвичайно необхідна підтримка.

На головній площі столиці 18 лютого зібралися близько двох тисяч людей, щоб висловити свою підтримку наших захисникам, котрі у полоні. На цю акцію прийшли як дружини, так і діти та матері бійців. Зауважимо, що деякі з дітей своїх татусів не бачили жодного разу. Також пришли на Майдан Незалежності військові та ті, кого вдалося повернути з полону.

Понад 900 азовців, котрі обороняли Маріуполь, все ще залишаються у російському полоні. Про це 31 січня повідомив командир бригади "Азов", підполковник Денис "Редіс" Прокопенко 31 січня.

Аліса Шумак, інша учасниця акції, розповіла, що 20 лютого теж буде 21 місяць, як у полоні перебуває її чоловік. Він теж обороняв Маріуполь, зокрема "Азовсталь".

Діти оборонців Маріуполя не бачили своїх батьків / Фото Наталії Боднар, 24 Канал

"20 травня 2022 року він вийшов у полон. Їм обіцяли гарантії збереження життя і що вони через 3 – 4 місяці повернуться, але, на жаль, вони ще й досі там", – наголосила Аліса журналістам Суспільного.

Вона додала, що про умови перебування бранців Кремля відомо надзвичайно мало. Йдеться про інформацію, яка надходить від тих, хто повернувся з полону або військових, котрі воюють у тилу. Як правило, рідним наших захисників не розповідають нічого.

Аліса зараз виховує сина, котрому 2 роки і 7 місяців. Батько бачив свого сина крайній раз тоді, коли той був зовсім крихітним – 4-місячним немовлям. Як розповідає жінка, її коханий не застав ані перших кроків, ані перших слів малюка.

Учасники акції стали голосом полонених азовців / Фото Наталії Боднар, 24 Канал

Зауважимо, що 8 лютого відбувся 51-й обмін військовополоненими. Нашій державі вдалося повернути додому 100 оборонців. Мовиться про 49 воїнів Нацгвардії, 25 прикордонників і 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.