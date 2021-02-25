У 2020 році "Дарниця" спрямувала понад 14 млн грн на благодійність та боротьбу з COVID-19

Фармацевтична компанія "Дарниця" у 2020 році спрямувала понад 14 мільйонів гривень на соціальну допомогу медикам, пацієнтам, а також на підтримку культури й освіти в Україні. Про це заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Він нагадав, що в рамках допомоги у подоланні пандемії COVID-19, впродовж 2020 року "Дарниця" передала до медичних установ 6 апаратів штучної вентиляції легень та діагностичне обладнання для виявлення хворих на COVID-19. Крім того, за сприяння компанії відбулася серія онлайн-конференцій за участі іноземних лікарів з метою обміну досвідом лікування пацієнтів в умовах пандемії COVID-19.

Крім того, "Дарниця" виділила лікарські засоби для терапії дітей з хронічними системними захворюваннями сполучної тканини, постраждалих від стихії на Прикарпатті та забезпечила аптечними наборами прийомні родини та сім’ї, які потрапили у складні життєві обставини.

"Минулий рік став перевіркою щирості намірів бізнесу підтримувати громадські ініціативи та сприяти позитивним перетворенням. Цей тест "Дарниця" успішно пройшла, оскільки під відповідальним розвитком ми розуміємо, насамперед, системні перетворення. Цю діяльність ми здійснюємо з року в рік і лише у 2018–2020 роках спрямували на ці цілі 50,3 мільйона гривень. Підтримка здоров'я, освіти та культури є стратегічними пріоритетами "Дарниці", до яких додалися кроки, направлені на подолання наслідків пандемії", – зазначив Шимків.

Він також додав, що "Дарниця", в рамках підтримки культури та освіти, долучилася до реалізації проєкту порятунку Софійського собору. Завдяки інноваційному обладнанню, встановленому в соборі та прилеглих спорудах, за 2 роки повністю відновиться належний рівень вологості фундаменту і стін, тому пам'ятка буде збережена для прийдешніх поколінь.

Крім того, компанія, зазначив Шимків, продовжує надавати системну підтримку розвитку прогресивної освіти та створює можливості для європейського рівня навчання і викладання в Україні. З 2015 року ключовим партнером "Дарниці" в цій сфері виступає Український католицький університет, в якому компанія заснувала та підтримує стипендіальну програму.

А наприкінці року "Дарниця" ініціювала благодійний проєкт зі збору коштів на продукти та медикаменти для підопічних фонду "Життєлюб". Збір тривав упродовж двох місяців, усі зібрані на онлайн-платформі кошти "Дарниця" помножила та передала "Життєлюбу" 400 тисяч гривень. Ці кошти, за словами голови ради директорів Darnitsa Group, будуть спрямовані на придбання продуктових наборів і медикаментів для підопічних фонду.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія і рішення проблем болю. Бенефіціари компанії – сім'я Загорій.