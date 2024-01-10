У 2024 році можуть початися нові війни: наскільки вірогідно, що одна із них буде в Кореї

У 2023 році суттєво загострилися протистоянні між цілою низкою держав: від Венесуели, яка хоче загарбати землі своєї сусідки, до КНДР, яка намагається вдавати із себе могутню мілітарну потугу. На жаль, немає підстав вважати, що усі ці конфлікти обов'язково вдасться вирішити мирним шляхом.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. Він припустив, що протягом 2024 року принаймні два нові військові конфлікти спалахнуть із новою силою.

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Чому деякі гравці зацікавлені у нових війнах

Не лише Росія, але і її партнери за "віссю зла" дуже зацікавленні в розпалюванні нових війн. Адже в такому разі можна додатково теперішній світовий порядок, який і без того є напівдієздатним.

"Такі держави, як Росія, Іран, а також квазідержавних утворень на зразок Талібану чи ХАМАС зацікавлені в тому, щоб вирішувати питання силою. Бо інші культурні механізми в них не спрацьовують", – зазначив політолог.

Такі режими не можуть похвалитися економічними або технологічними успіхами, тому що вони є неконкурентними відносно передових країн 21-го століття. Відповідно, їхній єдиний шанс на покращення своїх позицій полягає в застосуванні грубої сили.

Чи можливе поновлення бойових дій в Кореї

Поки що КНДР лише стріляла в напрямку Південної Кореї, але прямої атаки на її об'єкти не було здійснено. Це вкрай промовисто: Пхеньян провокує, але не наважується на дії, які можна було б назвати агресією.

Втім, цього виявилось цілком достатньо для того, щоб Південна Корея почала активно готуватися до можливої ескалації, перекидаючи свої підрозділи поближче до кордону. Такі дії є практично безпрецедентними в контексті останніх років співіснування двох держав.

"КНДР почала (цю ескалацію – 24 Канал) саме зараз, тому що (останнім часом зафіксовано – 24 Канал) серйозну економічну співпрацю між Північною Кореєю та Росією. Росія отримує снаряди і навіть балістичні ракети. Натомість КНДР отримує космічні та ядерні технології", – зауважив Саакян.

Аналітики, що вивчають Північну Корею, стверджують, що в певних програмах виробництва зброї Пхеньян просунувся семимильними кроками, випереджаючи запланований і прогнозований розвиток. А це найімовірніше означає, що в цьому прогресі взяла участь Росія.

Навіщо Росії напруга на Корейському півострові

Тепер КНДР має заплатити за цей технологічний прогрес чимось більшим, аніж снаряди та балістичні ракети. Такою платою і може бути Кім Чен Инова ескалація останніх тижнів.

"Не факт, що Північна Корея зараз готова до війни й що ця війна їй дійсно необхідна. Але попровокувати і відвернути на себе увагу Південної Кореї та Японії (Пхеньян цілком здатен – 24 Канал)", – переконаний політолог.

Протягом 2023 року Південна Корея передала Україні співставну з усім Євросоюзом кількість артилерійських снарядів (330 тисяч), а Японія нещодавно публічно оголосила про те, що дозволить реекспорт ракет до систем Patriot.

Очевидно, що і Росія, і Північна Корея знали про такі плани демократичних урядів. І теперішня ескалація може підважити настрої всередині Південної Кореї та Японії щодо допомоги України. Мовляв, військова допомога Києву зараз не на часі, тому що вірогідність нової Корейської війни є високою. Сумнівно, що ці російсько-корейські провокації матимуть суттєвий успіх, однак певне негативне тло для українсько-південнокорейської співпраці вони все ж можуть створити.

Які ще конфлікти можуть спалахнути у світі