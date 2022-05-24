234 дитини вже загинули внаслідок війни Росії в Україні

Станом на ранок 24 травня 2022 року в Україні через збройну агресію Росії загинули 234 дитини. Про це повідомляють ​ювенальні прокурори.

Згідно з інформацією, понад 667 дітей постраждали через повномасштабну збройну агресію Росії. З них 234 дитини загинули та понад 433 поранені.

Читайте також Росіяни хаотично обстрілюють Сєвєродонецьк: в одній багатоповерхівці – 4 загиблих

Важливо зазначити, що ці цифри не остаточні. Адже встановлюється інформація щодо дітей в місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

В яких областях найбільше постраждало дітей

Донецька – 146.

Київська – 116.

Харківська – 103.

Чернігівська – 68.

Луганська – 50.

Херсонська – 49.

Миколаївська – 45.

Запорізька – 28.

Сумська – 17.

Київ – 16.

Житомирська – 15.

Що відомо про випадки, коли постраждали діти

В лікарні міста Дніпра 22 травня померла 12-річна дівчинка, яка отримала тяжкі поранення 7 травня через обстріл окупантів.



Через ще один артилерійський обстріл російських військ, який був по селищу Чкаловське Чугуївського району Харківської області, тяжкі тілесні ушкодження отримав 16-річний хлопець. На жаль, від них він помер.

Внаслідок обстрілу ворога, який був 8 квітня у місті Лисичанськ Сєвєродонецького району Луганської області, отримали поранення двоє хлопчиків 11 та 13 років.

Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами Росії українських міст та сіл пошкоджено 1848 закладів освіти. З них 173 – зруйновано повністю.

Останні новини щодо дітей під час війни

Російські військові з перших днів повномасштабної війни обстрілювали Маріуполь, через що на межі виживання опинилися тисячі людей. Через російське вторгнення під загрозою опинилися і діти. У біді маленьких українців не покинули наші військові, які врятували 3-місячного малюка.

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини. Внаслідок ворожих обстрілів 4 травня загинув чоловік, поранена 11 річна дитина.

У Луцьку хлопчик звернувся до Бога з незвичною молитвою. У ній він попросив зупинити плани Путіна й дати можливість його хворобі, якщо така справді є, безперешкодно прогресувати.

Вас може зацікавити – військовий експерт про зміну тактики Росії: дивіться відео