Бійці ЗСУ привезли дитяче харчування

Щемливою історією порятунку поділилася Арина Вікторівна, якій вдалося евакуюватися з Маріуполя. Тільки 26-го березня жінка разом з чоловіком виїхала до Запоріжжя.

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Місцева мешканка Арина до війни працювала водійкою трамваю. Вона розповіла, що під час наступу росіян прийняла до себе родичів із трьома дітками, які втікали від обстрілів з мікрорайону "Східний".

Наймолодшій дитині – всього 3 місяці. Для Максима не було дитячого харчування, однак на допомогу прийшли українські військові. Жінка розповіла, що бійці ЗСУ привезли дитяче харчування.

За словами Арини, завдяки допомозі українських захисників діти й вижили.

8 березня я пішла на 3 прохідні заводу імені Ілліча за гарячою їжею. Військові ЗСУ привезли туди для малюків памперси та дитяче харчування, яке відібрали у мародерів. Завдяки такій допомозі залишилися живі діти, які перебували у бомбосховищі комбінату, і зокрема наш 3-місячний Максим,

– розповіла жінка.

Згодом Арині довелося виїхати з Маріуполя, оскільки війна добралася і до їх району. Частину дороги родина подолала пішки.

Яка ситуація у Маріуполі

Росія створила гуманітарну катастрофу в місті, знищивши Маріуполь майже вщент. Також окупанти масово депортують українців, розлучаючи дітей з батьками.

За даними омбудсменки, російські окупанти депортували 915 тисяч українців, серед яких 160 тисяч дітей.

Частина людей досі перебуває у Маріуполі, ховаючись на "Азовсталі". За попередніми даними, там понад 600 поранених людей, серед яких є і діти.

На жаль, під час одного з російських бомбардувань на "Азовсталі" загинула маленька дівчинка.

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