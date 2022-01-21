2G і все за кеш, – Милованов сказав, що змінилось в Україні після 2014 року
Джерело:24 канал
З 2014 року в Україні чимало змінилося. Однак досі перед нашою державою стоїть багато викликів.
Дуже багато залежить не тільки від конкретних політичних особистостей, а й загалом від країни. Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів радник глави Офісу Президента та директор Київської школи економіки Тимофій Милованов.
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Цифрова інфраструктура, якої не було
Він згадав, як повернувся в Україну у 2014 році.
Все було за кеш. Карток я не міг використовувати. PayPass не було, щоб оплатити телефоном. 2G – рівень Wi-Fi,
– поділився Милованов.
За його словами, вже пізніше з'явилися 3G, 4G. Наразі – зовсім інша сучасна, цифрова інфраструктура, якої раніше не було.До речі! В Україні почали публічно тестувати технологію 5G. Як вважають експерти, якщо наша держава почне запускати 5G у 2022 – 2023 роках, то через 5 – 6 років 5G буде домінантною технологією для абонентів.
"Зміни відбуваються, але це не означає, що треба погодитися, ніби все добре. Викликів дуже багато. Треба не забувати, що ми – у війні. Як економіст скажу, треба будувати сильну економіку для того, щоб протистояти ворогу", – наголосив Милованов.
Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео
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- KSE розробила документ, в якому мовиться про найімовірніші сценарії агресії Росії.
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