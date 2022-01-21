2G и все за кэш, – Милованов сказал, что изменилось в Украине после 2014 года

С 2014 года в Украине многое изменилось. Однако до сих пор перед нашим государством стоит множество вызовов.

Очень многое зависит не только от конкретных политических личностей, но и в целом от страны. Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал советник главы Офиса Президента и директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

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Цифровая инфраструктура, которой не было

Он вспомнил, как вернулся в Украину в 2014 году.

Все было за кэш. Карточки я не мог использовать. PayPass не было, чтобы оплатить телефоном. 2G – уровень Wi-Fi,

– поделился Милованов.

По его словам, уже позже появились 3G, 4G. Сейчас совсем другая современная, цифровая инфраструктура, которой раньше не было.

В Украине стали публично тестировать технологию 5G. Как считают эксперты , если наше государство начнет запускать 5G в 2022-2023 годах, то через 5-6 лет 5G будет доминантной технологией для абонентов.

"Изменения происходят, но это не значит, что надо согласиться, будто все хорошо. Вызовов очень много. Надо не забывать, что мы – в войне. Как экономист скажу, надо строить сильную экономику для того, чтобы противостоять врагу", – подчеркнул Милованов.

Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео

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