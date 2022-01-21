Очень многое зависит не только от конкретных политических личностей, но и в целом от страны. Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал советник главы Офиса Президента и директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов.
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Цифровая инфраструктура, которой не было
Он вспомнил, как вернулся в Украину в 2014 году.
Все было за кэш. Карточки я не мог использовать. PayPass не было, чтобы оплатить телефоном. 2G – уровень Wi-Fi,
– поделился Милованов.
По его словам, уже позже появились 3G, 4G. Сейчас совсем другая современная, цифровая инфраструктура, которой раньше не было.
"Изменения происходят, но это не значит, что надо согласиться, будто все хорошо. Вызовов очень много. Надо не забывать, что мы – в войне. Как экономист скажу, надо строить сильную экономику для того, чтобы противостоять врагу", – подчеркнул Милованов.
Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео
Российская агрессия – угроза для экономики
- KSE разработала документ, в котором говорится о наиболее вероятных сценариях агрессии России.
- Согласно одному из них – ограниченному, государство-агрессор будет препятствовать бизнесу и отпугивать торговых партнеров.
- Как считают в Киевской школе экономики, обострение российской агрессии, по всей вероятности, будет сопровождаться кибератаками, изменениями на рынках облигаций и в валютном курсе, инфляцией.