В нем подготовили три наиболее вероятных сценария российской агрессии. Об угрозах рассказала в эфире 24 канала вице-президент KSE по экономико-политическим исследованиям Наталья Шаповал.

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Она объяснила философию документа: граждане, как и бизнес, должны подготовиться к сценариям, спланировать работу и чуть меньше зависеть от коммуникационного шума, который намеренно создает Россия.

С чем связаны риски

По ее словам, риски, которые нужно учитывать, связаны с:

энергетическими ресурсами;

кибератаками;

финансовыми рисками;

изменениями на рынках облигаций;

изменениями в валютном курсе;

инфляцией.

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О каком документе говорится