В нем подготовили три наиболее вероятных сценария российской агрессии. Об угрозах рассказала в эфире 24 канала вице-президент KSE по экономико-политическим исследованиям Наталья Шаповал.
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Она объяснила философию документа: граждане, как и бизнес, должны подготовиться к сценариям, спланировать работу и чуть меньше зависеть от коммуникационного шума, который намеренно создает Россия.
С чем связаны риски
По ее словам, риски, которые нужно учитывать, связаны с:
- энергетическими ресурсами;
- кибератаками;
- финансовыми рисками;
- изменениями на рынках облигаций;
- изменениями в валютном курсе;
- инфляцией.
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О каком документе говорится
- Аналитический документ о трех наиболее вероятных сценариях российской агрессии подготовила Киевская школа экономики. По их логике, каждый из вариантов содержит энергетические, кибер- и финансовые атаки, дезинформационные кампании и социальную дестабилизацию в городах.
- Вариант первый – ограниченный. Конфликт будет продолжаться на Донбассе и сопровождаться информационными атаками. Россия будет дестабилизировать внутреннюю украинскую политику, препятствовать бизнесу, ухудшать инвестиционный климат, отпугивать торговых партнеров.
- Согласно второму сценарию, территория конфликта расширится. В зоне риска – Харьков, Сумы, Мариуполь, Херсон и Одесса, а еще все Причерноморье – чтобы отрезать Украину от доступа к Черному морю.
- Порты могут быть одной из приоритетных целей России. Этот вариант агрессии будет ограничиваться запугиванием или локальными операциями без полноценного глубокого вторжения на нашу территорию.
- Третий сценарий наступления – полномасштабный. В зоне конфликта будет уже вся Украина.
- Еще один сценарий – оптимистичный. Он возможен, если международные действия и давление на Россию будут эффективными, а цена потенциального вторжения будет больше, чем выгоды от него для Кремля.