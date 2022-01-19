Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале заявил российский оппозиционер Гарри Каспаров. Также он рассказал о планах главы Кремля, отношениях России и Запада и мировой политике.

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Об отношениях Запада и России

Вы всегда критиковали Запад за то, что он слишком мягок в отношении Путина и спускает ему все с рук. Как вы считаете, последние события изменили эту ситуацию?

Не может быть сомнений, что за более чем 20 лет правления Путина Запад упорно отказывался воспринимать угрозу от бывшего подполковника Комитета государственной безопасности (по словам Путина, бывших не бывает).

Путин с самого начала не скрывал свои наполеоновские планы. Его слова о том, что распад СССР был величайшей катастрофой XX века, а также возвращение советского гимна в первые годы правления, четко показывали на вектор движения.

Справка. После прихода к власти Владимира Путина в России вернули советскую версию гимна "Россия – великая наша держава".

Дальнейшие события подтверждали неизменность курса на укрепление своей власти в России по расширению "мафиозной заразы" по всему миру.

Когда Путин лишь набирал силу, Запад не просто ничего не делал. Он наоборот активно участвовал в укреплении путинского режима.

В середине первого десятилетия XXI века постоянно говорили, будто бы если не Путин – будет гораздо хуже. Мы возражали (я, Борис Немцов и многие другие), говорили, что фашизм в России будет именно с Путиным. Однако это было бесполезно.

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О сохранении власти Путина

Укрепившись, Путин приступил к реализации своих страшных планов, но они связаны не только с повесткой дня, но и с укреплением мафиозного государства. Во всех странах есть мафия, но в России у мафии есть свое государство.

Для Путина и его окружения сохранение власти – это вопрос сохранения сумасшедших капиталов, которые создали за счет российских ресурсов и тотальной коррупции.

Потом это распространили по всему миру. Последние события дают надежду на то, что тренд меняется. Игнорировать очевидную угрозу от Москвы уже даже Запад не может.

Почему "даже"? К сожалению, большая часть европейских политиков коррумпированы. В Германии уважают бывшего канцлера, которая находится на зарплате у Путина уже более 15 лет. Соответственно его креатуры в социал-демократической партии регулярно появляются на главных постах в Германии.

Нынешний канцлер – тоже социал-демократ, хотя, возможно, уже другого поколения. Пока есть люди в Европе, которые готовы идти на работу к Путину, говорить о коллективном сопротивлении – бессмысленно. Всегда будут голоса о том, что якобы надо дружить, искать дипломатические решения.

Что известно о новом немецком канцлере В Германии в начале декабря выбрали нового канцлера после Ангелы Меркель. Им стал В Германии в начале декабря выбрали нового канцлера после Ангелы Меркель. Им стал Олаф Шольц . Эксперты считают, что в своей политике Шольц будет придерживаться такой политики, как и его предшественница. В то же время сам новый канцлер не раз заявлял о поддержке Украины.

К сожалению, мы услышали это сегодня (17 января – 24 канал) от министра иностранных дел Германии. На лидера "Зеленых" возлагали большие надежды. Однако появилось заявление, что позиция Германии неизменна – оружие Украине продавать не будут, потому что Германия ищет дипломатические пути решения проблемы.

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Это все, конечно, бред. Это попытка прикрыть собственное нежелание решать наболевшую проблему. Германия не является нейтральной в этом конфликте. Немцы реализовывали миллионные контракты на выстраивание тренировочных баз для российской армии 10 лет назад.

Напомню! Германия – огромный покупатель российского газа. После оккупации Крыма и части Востока Украины Германия не только не предприняла меры по ликвидации зависимости от России, но и увеличила объемы закупок.

О политике США

Что касается США – ситуация также была не из приятных. Политика Барака Обамы – трусливая, пораженческая. Потом пришел Дональд Трамп, который вообще не хотел ничего делать. Не говорим даже о причинах, которые дали возможность Путину продолжать агрессивную политику.

Были надежды на Байдена, они пока не осуществляются. Однако складывается ситуация, как в 30-е годы: у западного истеблишмента просто не будет выхода и начнут что-то делать.

Учитывая сотни миллиардов долларов, которые "расползлись" по всему миру, мы можем понимать, что влияние этих денег на принятие решений на Западе не надо недооценивать.

Об ультиматумах Путина

Почему Путин начал выдвигать ультиматумы? Он сам понимал, что Запад ответит отказом. Означает ли реакция Запада то, что они отказались от политики Путина?

Конечно, не отказались полностью, но это стало шоком. Как оценивает Путин свои ультиматумы? Если иметь здравый смысл – конечно, их принять невозможно. Однако кто сказал, что диктатор, находящийся у власти десятки лет, его имеет?

Мне это напоминает ситуацию 1939 года, когда Адольф Гитлер был шокирован тем, что Англия и Франция объявили войну за Польшу. Он думал, мол, Чехословакию сдали, так почему не сдают Польшу?

На самом деле диктатор теряет абсолютное ощущение реальности. Гитлер был у власти 6 лет, а Путин – уже третий десяток лет. Пока все сходило с рук и он мог подумать, что и это сойдет.

Это – одна из версий, я не утверждаю, что так и было. В целом мне кажется, что оценка мира глазами Путина очень искажена, учитывая бесконечно долгое пребывание у власти и ту информацию, которую ему процеживают подопечные.



Каспаров: "Оценка мира глазами Путина очень искажена" / Фото Getty Images

Суперагрессивная партия войны в России чувствует себя очень комфортно. Они уверены, что если давить дальше – Запад отступит, хотят пригрозить ядерным оружием.

Пока все индикаторы прошлых событий указывают на то, что такая наглая политика шантажа может привести к успеху. Не будем забывать, что ситуация в России ухудшается. Это не 2005 год, 2010 год и даже не 2014 год.

В этой ситуации диктатору нужна победоносная война, но это тот случай, когда маленькой войной уже можно не обойтись. Это указывает на то, что подготовка к войне идет серьезная, а ультиматумы – часть плана.

Потому что путинское окружение не скрывало свою цель – если не тотальный развал НАТО, то хотя бы превращения его в "бумажного тигра". То, что озвучили российские дипломаты на переговорах – это отголоски слов Путина.

Интересно Это узкий круг, – Каспаров предположил, кто принимает решение о наступлении на Украину

Сейчас, мне кажется, Путин подошел к моменту, когда надо принимать какие-то действия. Запад готовности воевать за Украину, даже принимать какие-то кардинальные шаги, на 100% пока не продемонстрировал. В США, скорее всего, изменилась ситуация. Европа по-прежнему находится в подвешенном состоянии.

О поддержке Европы

Хотя, казалось бы, ей это должно быть ближе, ведь конфликт на ее границах.

Европейцы не воспринимают это как границу. Для них граница – это "Северный поток-2" – труба, по которой идет газ. Даже Эстония и Латвия для многих западных европейцев – не граница.

Путин – это вызов. Это на самом деле изменение всего существующего алгоритма политики.

Поэтому, как я понимаю, немецкие государственные деятели пока не готовы. Это правительство, конечно, гораздо лучше, чем правительство Меркель. Она постоянно лишь искала способ избежать своей исторической ответственности.



Путин является вызовом, – Каспаров / Фото Getty Images

Даже в этом правительстве мы видим, что, несмотря на присутствие в нем двух партий (социал-демократов и "Зеленых", занимавших жесткую позицию в отношении России), принципиальных изменений пока нет.

Об отношении Путина к Украине

Есть несколько теорий, почему именно Украина – объект паранойи Путина. Причина в каком-то историческом желании восстановить СССР или империю? Или проблема в том, что реформированная, независимая, демократическая Украина под боком России – это камень под саму Россию? Это шаг к концу авторитаризма Путина?

И то, и другое. На самом деле мне кажется, что оба объяснения вписываются в видение Путиным мира. Без Украины не может быть России, но, кроме геополитических аллюзий Путина, есть еще конкретная практическая проблема.

Свободная, демократическая, процветающая Украина – это смертельная угроза путинского тоталитаризма в России. Путин проявил готовность помогать диктаторам по всему миру.

Он рассматривает это как священную миссию. Украина – с ее Майданами, со свободой мысли, демонстрацией того, что власть должна меняться законно на выборах – смертельная угроза для Путина.

Я всегда говорил, что пути России и Украины разошлись в 1994 году, когда Украина избрала нового президента. То есть состоялся мирный транзит власти: ушел Леонид Кравчук – пришел Леонид Кучма. Это была чрезвычайно важно развилка.

Потому что в России перехода власти мирным путем так и не произошло. Россия в 90-е годы показала большие надежды, но Борис Ельцин не хотел расходиться с этой властью. В итоге он привел к власти Путина, который никуда уходить не собирается.

Россия после нескольких лет этого "колебания" вернулась в состояние диктатуры. Украину пока нельзя назвать свободной, процветающей, демократической страной, но вполне очевидно, что это государство, которое отличается от России и показывает пример россиянам, так что ликвидация украинской государственности является для Путина вопросом выживания.

С точки зрения Путина Украина – это "отвратительное детище белорусских договоренностей". Независимая Украина представляет опасность, с которой надо бороться. Кроме того, это способ демонстрации полной неспособности Запада ему противостоять.

Потому что Украина – это не конечная цель. Все равно есть другие возможности. Не будем забывать о русскоязычном сообществе в Нарве (город в Эстонии – 24 канал).

О полномасштабном наступлении России

Путин поддерживает диктаторские режимы всего мира. Украина – едва ли не единственное место, где с режимом Виктора Януковича ему это не удалось. Он может рассматривать военную агрессию как шанс исправить ситуацию и в очередной раз доказать, что диктаторский режим должен быть и надо вернуть все как было, а демократия невозможна. С такой точки зрения, война неизбежна?

Трудно говорить о таких страшных событиях как о неизбежных. Начать полномасштабную агрессию против Украины, мне кажется, Путина сдерживает лишь вопрос цены. Никаких моральных обязательств у него нет, никакого уважения по договорам, которые он сам подписывал.



Каспаров: "Путина сдерживает лишь вопрос цены" / Фото Getty Images

Цена для Путина является непонятной, потому что Украина – великая держава, которая точно готова давать отпор. В 2014 году он послушал своих агрессивных советников и был уверен, что вся Украина от Донецка до Одессы станет Новороссией.

Однако вдруг выяснили, что это не удалось. Поэтому он, наверное, будет все-таки осторожным. Но мне кажется, что концентрация такого количества войск на границе и постоянное нагнетание ситуации свидетельствует о том, что какую-то военную операцию Путин точно имеет в виду.

Все будет зависеть от того, насколько он оценит риск, связанный с реакцией Запада. Пока, к сожалению, я бы не считал, что этот, на его взгляд, риск будет очень большим.

То есть вы думаете, что та цена, которую установило Запад, не является достаточно высокой? Например, отключение от SWIFT, возможные санкции против Путина и его ближайшего окружения... Думаете, это не повлияет?

О санкциях можно вообще не говорить. Там до этого еще не дошли. Все происходит сейчас на уровне разговоров.

По США ситуация пока не ясна. Ведь соответствующие меры существуют в законопроекте, который пока даже не ставили на голосование.

Более того! Голосование по законопроекту, предложенному республиканцами, в частности сенатором Тедом Крузом, о санкциях в отношении всех участников "Северного потока-2" прошло с большой сложностью.

Администрация Джо Байдена усиленно лоббировала демократов голосовать "против". То есть возникла довольно странная ситуация. Демократы, которые во времена Дональда Трампа выступали вместе со своими коллегами-республиканцами за санкции против "Северного потока-2", вдруг под давлением администрации Байдена изменили позицию.

Это объясняли тем, что надо поддерживать отношения с немцами, иметь согласованную позицию. Проблема в том, что согласованная позиция дает сигнал Путину о том, что большой цены не будет.

Однако список "адских" санкций, которые действительно, если их введут, могут ударить по Путину, это тот самый законопроект, который предложили демократы как оправдание.

Что сейчас происходит с "Северным потоком-2" Сертификацию российского газопровода пока временно остановили. Несмотря на это, его продолжают наполнять газом. В Сенате США отклонили введение новых санкций против "Северного потока-2". Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко уверен, что скандальный трубопровод способствует подготовке нападения Москвы.

Пока никаких доказательств или правовой базы о применении соответствующих мер в случае агрессии против Украины, к сожалению, нет.

Как вы думаете, где вообще принимают решение о том, будет ли война? Исключительно в голове Путина или люди вокруг него? Олигархи тоже влияют?

Боюсь, что никакие олигархи на Путина не влияют. Многие из них, конечно, обеспокоены, потому что их состояние размещены на Западе. Для них это может быть серьезной проблемой.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала

Они понимают, что в какой-то момент Запад может начать действовать и тогда возникнут проблемы с их капиталами и с общей безопасностью роскошной жизни, к которой они привыкли.

Думаю, что решение принимают в очень узком кругу. Это те люди, которым Путин доверяет. Я предполагаю, что сейчас они имеют максимальное влияние на него.

Именно в этом узком кругу и будут принимать решения. Это свидетельствует о том, что идеологические факторы, желание взять реванш за поражение в холодной войне, прижав капитуляцию Запада, может оказаться доминирующим фактором.

Путин чувствует себя комфортно по всему миру. Российские политики сейчас открыто говорят о том, что разместят военные ракеты на Кубе и в Венесуэле. То есть возвращается Карибский кризис, но уже в значительно ухудшенном сценарии, ведь в Советском Союзе была хоть какая-то сдерживающая система.

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После смерти Иосифа Сталина все-таки были решения не одного Никиты Хрущева. Сейчас мы можем получить ситуацию, когда в этом узком кругу примут сумасшедшие решения, которые приведут к самым трагическим и непредсказуемым последствиям.

О том когда и как сменится власть России и возможен ли дворцовый переворот в Кремле – читайте уже во второй части интервью на сайте 24 канала. Не пропустите!