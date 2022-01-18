Об этом глава МИД Германии сообщила на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с министром иностранных дел России Лавровым, которые состоялись во вторник, 17 января.

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Немецкий дипломат отметила, что "в последние недели более 100 тысяч российских военнослужащих и военная техника были сосредоточены возле Украины без видимой причины".

"Это сложно не рассматривать как угрозу", – подчеркнула глава немецкого МИД Анналена Бербок.

Войска России возле границ Украины

Осенью американские СМИ писали, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. ГУР МОУ подтвердила такую информацию. Предупредили, что агрессор может напасть в январе – феврале.

В 2021 году СНБО не видел большой опасности. Правда, в январе Москва начала военные учения в приграничных областях. США выразили обеспокоенность и потребовали объяснений.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что количество российских солдат у границ может расти. Он подчеркнул, что нашему государству противостоит миллионная армия.

В январе разведка США сделала заявление, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Все для того, чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину.

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