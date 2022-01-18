Про це глава МЗС Німеччини повідомила на пресконференції в Москві за підсумками переговорів із міністром закордонних справ Росії Лавровим, які відбулися у вівторок, 17 січня.

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Німецька дипломатка зазначила, що "останніми тижнями понад 100 тисяч російських військовослужбовців і військова техніка були зосереджені поблизу України без видимої причини".

"Це складно не розглядати як загрозу", – наголосила очільниця німецького МЗС Анналена Бербок.

Війська Росії біля кордонів України

Восени американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. ГУР МОУ підтвердила таку інформацію. Попередили, що агресор може напасти у січні – лютому.

У 2021 році РНБО не бачила великої небезпеки. Щоправда, в січні Москва почала військові навчання у прикордонних областях. США висловили занепокоєння та вимагали пояснень.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що кількість російських солдатів біля кордонів може зростати. Він наголосив, що нашій державі протистоїть мільйонне військо.

В січні розвідка США зробила заяву, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну.

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