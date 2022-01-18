Ердоган наголосив, що Україна – сильна держава. За словами політика, щоб Росія пішла на цей крок, їй необхідно проаналізувати ситуацію у світі та на своїй території.
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Я не вважаю реалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну. Україна – не звичайна країна, Україна – сильна держава,
– заявив Ердоган.
Турецький лідер також зауважив: хотілося б "обговорити це питання із президентом Росії Путіним".
Ердоган відвідає Україну
- Турецький лідер планує здійснити візит в Україну на початку 2022 року. Там політик візьме участь у стратегічній раді "Україна – Туреччина".
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відносини України та Туреччини є критично важливими для зміцнення обороноздатності України, а також – для питання боротьби за український Крим.
- Під час візиту Ердогана в Україну турецький лідер та український президент Володимир Зеленський зможуть підписати низку важливих угод.
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