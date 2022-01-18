Эрдоган подчеркнул, что Украина – сильное государство. По словам политика, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо проанализировать ситуацию в мире и на своей территории.

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Я не считаю реалистичным сценарий вторжения России в Украину. Украина не обычная страна, Украина – сильное государство,

– заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил: хотелось бы "обсудить этот вопрос с президентом России Путиным".

Эрдоган посетит Украину

Турецкий лидер планирует осуществить визит в Украину в начале 2022 года. Там политик примет участие в стратегическом совете "Украина – Турция".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отношения Украины и Турции являются критически важными для укрепления обороноспособности Украины, а также – для вопроса борьбы за украинский Крым.

Во время визита Эрдогана в Украину турецкий лидер и украинский президент Владимир Зеленский смогут подписать ряд важных соглашений.

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