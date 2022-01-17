Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что такое развитие событий нельзя исключать, но есть свои нюансы.
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Сможет ли Россия воплотить идею
Как отметил Жданов, Китай и США вытеснили Россию из Венесуэлы, поэтому сейчас Кремль в этом государстве почти не представлен. Такая же ситуация и на Кубе – Россия не имеет возможности ввести туда военную инфраструктуру. Кроме того, вряд ли кубинское правительство согласится на такие действия.
Поэтому Россия, как такой себе пас (представители НАТО как-то выразились, что "мяч" находится на российской половине поля) – сказала, что будет развивать латиноамериканское направление. Однако кто им даст?
Единая альтернатива России
По словам эксперта, это единственное направление, которое могла заявить Россия как альтернативу Западному. В Кремле не сказали, что пойдут на Запад, поскольку там Украина, а это уже открытая война на европейском континенте.
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Что известно о латиноамериканском направлении России
- По информации заместителя главы российского МИДа Сергея Рябкова, в Кремле считают, что принятие такого решения зависит от США.
- В то же время он отметил, что если на Москву будут оказывать давление, то она "будет вынуждена" разместить войска в лояльных странах Латинской Америки.
- Кроме того, Рябков уверял, что Россия якобы не хочет увеличения напряжения в отношениях с США. Именно поэтому "дипломаты пытаются договориться".