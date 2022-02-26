3 мільйони євро та жорстка відповідь Росії: як Литва допомагає Україні

З 24 лютого до сьогодні мешканці Литви зібрали не тільки мільйони євро, а й готові надати 1,5 тисяч домівок для прихистку українців. На вулицях майорять українські прапори, а спільноти збираються на акції підтримки.

Як розповіли сайту 24 каналу колеги, литовці вже пожертвували 3 мільйони євро організаціям, які надають військову підтримку українським військовим. І ця сума постійно збільшується.

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Бізнес та громади об'єдналися задля України

Також багато компаній заявили про призупинення будь-якої співпраці з Росією, зокрема найбільший рітейлер авіаційної групи Avia Solution Group та найбільша агрокомпанія Agrokoncernas.

Волонтери вже знайшли близько 1,5 тисяч квартир для біженців й готові допомагати засобами гігієни та їжею. Якщо ви опинилися в Литві, то можете заповнити заявку на цьому сайті.

Журналісти Литви також не залишилися осторонь й пропонують допомогу тим працівникам медіа, які опиняться у країні в скрутному становищі.

На вихідних район митців Ужупіс (тут розташовані розташовуються художні галереї, майстерні та кафе – 24 канал) також зібрав активістів, які ділилися думками про те, як допомогти Україна та навіть пригощали всіх охочих борщем.

Люди переймаються долею України / Фото 24 каналу

Культура проти війни

24 лютого, одразу після вторгнення Росії, у Каунасі – культурній столиці Європи 2022 – влаштували акцію єдності та солідарності "Свобода світить", щоб висловити підтримку народу України.

Люди прийшли підтримати Україну

Фото twitter.com/lithuania

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Варвари напали на мирну націю, але не тільки це. Проти Європи, її цінностей. Україна захищає не лише свої цінності, а й майбутнє всіх нас,

– сказав під час акції депутат Європарламенту професор Людас Мажиліс.

Наразі у Каунасі скасували найближчий фестиваль та шукають місця для українських художників.

Що стосується військової допомоги, то Литва передасть Україні додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси. Про це повідомило Міністерство оборони. А на початку лютого, до війни, до України з Литви прибули зенітно-ракетні комплекси Stinger та інша військова амуніція.