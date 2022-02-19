Рай для модерніста

Роки незалежності між Першою та Другою світовою дали Литві можливості для розвитку. Це яскраво помітно у архітектурі, адже у місті підхопили хвилю експериментів, символом яких став модернізм. Функціональність та геометрія зробили свою справу й тому зараз ці будівлі гармонійно вписалися у стиль міста.

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У темноті Базиліка виглядає феєрично / Фото пресслужби Kaunas 2022

Точки, які варто відвідати:

Офіс Банку Литви

Так званий посольський квартал (будівлі для представників іноземних урядів, що будували у міжвоєнний період)

Проспект Свободи (Laisvės alėja)

Базиліка Воскресіння

Не хочеться порівнювати, бо це самобутнє місто, але свого часу Каунас називали й "маленьким Парижем" й "маленьким Бостоном" (на честь авангардистського арт-деко).

Архітектура та розвиток Модерністські будівлі Каунаса отримали назву Архітектура оптимізму. Позитивне ставлення до майбутнього Литви переважало у міжвоєнний період ще й тому, що країна не бачила такого кардинального прогресу життєвого середовища століттями. Всього за 20 років Каунас із сільського вигляду перетворився на сучасне, конкурентоспроможне місто.

Тут проводять архітектурні фестивалі, бієнале, ярмарки й пишаються тим, що мають Дослідницький центр архітектури та урбанізму, який підтримує креативні ідеї для розвитку громад.

Туристи можуть зайти до інфоцентру та дізнатися про найцікавіші події / Фото 24 каналу

Історія має значення

У жовтні 1920 історична столиця Литви, Вільнюс, була зайнята польськими військами. Хоча багато литовців продовжували боротися проти анексії, Литва потребувала тимчасової столиці. Майже на 20 років Каунас став важливим містом для країни, яка мала свій час на розбудову держави.

У місті намагаються відтворити історію тих днів – діє багато проєктів та інституцій, які займаються історичною пам'яттю / Фото 24 каналу

В червні 1940 року країну сколихнула радянська окупація, яка супроводжувалася арештами, конфіскаціями та ліквідацією більшості культурних і релігійних установ. Радянські війська заслали до Сибіру тисячі литовців, серед них було і багато євреїв.

Литовські євреї почали жити біля Каунаса ще на початку XV століття й спочатку оселялися в сусідньому містечку Слободка (сьогодні район Віліямполе). До моменту вторгнення нацистів до Литви 22 червня 1941 року єврейське населення міста налічувало понад 30 тис. жителів. Величезна і часто забута частина міжвоєнної архітектури міста була побудована за допомогою єврейського досвіду та грошей. Сучасна єврейська спільнота нечисленна.

Каунаське гетто З 37 000 євреїв у Каунасі лише менш як 3 000 пережили Голокост. Близько 500 євреїв втекли й пішли до партизан у довколишніх лісах. Інші ж були депортовані до концтаборів або розстріляні в так званому З 37 000 євреїв у Каунасі лише менш як 3 000 пережили Голокост. Близько 500 євреїв втекли й пішли до партизан у довколишніх лісах. Інші ж були депортовані до концтаборів або розстріляні в так званому Дев’ятому форті . Тільки за один день 28 жовтня 1941 року у форті було розстріляно 10 тис. євреїв.

Що подивитися у Каунасі

Статус культурної столиці відкрив ще більше можливостей для туристів у 2022 році. З 23 січня 2022 року в головному залі Банку Литви для відвідувачів доступна інсталяція всесвітньо відомої мисткині Йоко Оно "Ex It".

Це потужний образ наслідків війни чи стихійного лиха, метафора життя та життєвої сили природи / Фото 24 каналу

Йоко Оно та Литва. На початку своєї кар’єри вона тісно співпрацювала з засновником руху Fluxus Джорджем Мачюнасом. Рух був певною мірою антимистецтвом, а литовсько-американський митець – критиком капіталістичної системи. Fluxus, що означає "потік" й порушував параметри художніх засобів масової інформації, культурних норм і політичних наративів, натхненний такими рухами, як футуризм, дадаїзм та сюрреалізм.

У приміщенні Національного художнього музею до 30 листопада проводиться виставка південноафриканського художника з литовським корінням Вільяма Кентріджа.

Він найбільш відомий своїми гравюрами, малюнками та анімаційними фільмами. Тема соціальної несправедливості, яка виникла протягом багатьох років у Південній Африці, часто стає ключовою для його творів. Але у своїй виставці у Литві Кентрідж звертається до вибіркової пам’яті людства.

Кентрідж сподівається поговорити з нами про те, що ми свідомо або несвідомо більше не пам’ятаємо / Фото пресслужби Kaunas 2022

Міф про Каунас

Кріс Болдуін – британський режисер і куратор, професор і письменник – є режисером трилогії "Сучасний міф про Каунас" для культурної столиці Європи 2022. Взимку Жальгіріс-Арена (найбільша у країнах Балтії крита багатофункціональна арена) з його допомогою була перетворена на місце грандіозного діджитал-дійства. Першу частину вистави гості й місцеві жителі побачили у січні 2022 року – під час відкриття культурної столиці. Як сказав сам Болдуін у коментарі сайту 24 каналу, у його баченні "все місто – це і є сцена". Недарма для шоу було залучено багато місцевих жителів.

Відкриття вразило місцевих жителів та туристів / Фото пресслужби Kaunas 2022

Журналіст та один зі членів оргкомітету Ритіс Земкаускас пояснив сам задум так: "Європейська столиця культури заснована на концепції того, що кожен має свій шлях, і ми зустрічаємося в центрі. Ми запрошуємо подумати про те, яким є європейський міф та що європейські цінності означають для нас".

Було багато приготувань, ми працювали з 2015 року, й хай відкриття – це щось магічне, але це не просто відкриття культурної столиці Європи 2022. Ми вже започаткували багато культурних ініціатив. 40 000 туристів були у Каунасі в дні відкриття. Всі литовці доєдналися до свята, люди приїжджали з Вільнюса, інших міст,

– поділилася в ексклюзивному коментарі президентка оргкомітету культурної столиці Європи Віргінія Віткене.

Життя людей та міста

Що об'єднує мешканців міста будь-якого віку – так це любов до прогулянок, підтримка здорового способу життя, погляд у майбутнє.

В історичному центрі / Фото 24 каналу

На вихідних ми скоріше будемо гуляти на вулиці, ніж у ТЦ, а ще останнім часом серед молоді модна відмова від алкоголю, цигарок й інших шкідливих звичок. І ще – ми багато думаємо про майбутнє, як будуть жити наші діти, тому працюємо й стараємося задля сім'ї, – розповіла нам 36-річна підприємиця з Каунасу.

До речі, за її словами, вже кілька років все більше людей прагнуть жити й працювати у Литві й не так часто їздять на заробітки, як це було у 90-х та після фінансової кризи 2008.

Місто, до якого хочеться повернутися / Фото 24 каналу

Литовці хочуть будувати своє життя на батьківщині. Звісно, коронавірус зачепив усі верстви населення, але зараз туризм та економіка знов оживають.

Всі відчуття та відкриття, які викликає місто, мешканці описують словом #kaunastic – це і радість від пейзажів, й цікаві архітектурні рішення, й затишні кав'ярні – слово вмістило стільки досвіду від дослідження міста, скільки може уявити собі уважний турист.

Як дістатися

Найзручніший та найпростіший спосіб – переліт до Вільнюса чи Каунаса. Рейси доступні з Києва, Львова, Одеси та Харкова. Якщо ви прилетіли до столиці, то дорога до Каунаса на автобусі займе приблизно 1,5 години (ціна близько 8 євро). Якщо ви любите потяги, то поїздка теж триває від 1 години 10 хвилин до 1,5 години (6,40 євро для другого класу та 8,50 для першого).

Дивіться відео про Каунас: