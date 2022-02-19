Рай для модерниста

Годы независимости между Первой и Второй мировой дали Литве возможности для развития. Это ярко заметно в архитектуре, так как в городе подхватили волну экспериментов, символом которых стал модернизм. Функциональность и геометрия сделали свое дело, и поэтому сейчас эти здания гармонично вписались в стиль города.

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В темноте базилика выглядит феерично / Фото пресс-службы Kaunas 2022

Точки, которые стоит посетить:

Офис Банка Литвы

Так называемый посольский квартал (здания для представителей иностранных правительств, которые строили в межвоенный период)

Проспект Свободы (Laisvės alėja)

Базилика Воскресения

Не хочется сравнивать, потому что это самобытный город, но в свое время Каунас называли и "маленьким Парижем", и "маленьким Бостоном" (в честь авангардистского арт-деко).

Архитектура и развитие Модернистские здания Каунаса получили название Архитектура оптимизма. Позитивное отношение к будущему Литвы преобладало в межвоенный период еще и потому, что страна не видела такого кардинального прогресса жизненной среды веками. Всего за 20 лет Каунас из сельского превратился в современный, конкурентоспособный город.

Здесь проводят архитектурные фестивали, биеннале, ярмарки и гордятся тем, что имеют Исследовательский центр архитектуры и урбанизма, который поддерживает креативные идеи для развития общин.

Туристы могут зайти в инфоцентр и узнать о самых интересных событиях / Фото 24 канала

История имеет значение

В октябре 1920 историческая столица Литвы, Вильнюс, была занята польскими войсками. Хотя многие литовцы продолжали бороться против аннексии, Литва нуждалась во временной столице. Почти на 20 лет Каунас стал важным городом для страны, которая имела свое время на развитие государства.

В городе пытаются воссоздать историю тех дней – действует много проектов и институтов, которые занимаются исторической памятью / Фото 24 канала

В июне 1940 года страну всколыхнула советская оккупация, которая сопровождалась арестами, конфискациями и ликвидацией большинства культурных и религиозных учреждений. Советские войска сослали в Сибирь тысячи литовцев, среди них было и много евреев.

Литовские евреи начали жить возле Каунаса еще в начале XV века, и сначала поселялись в соседнем городке Слободка (сегодня район Вилиямполе). К моменту вторжения нацистов в Литву 22 июня 1941 года еврейское население города насчитывало больше 30 тысяч жителей. Огромная и часто забытая часть межвоенной архитектуры города была построена с помощью еврейского опыта и денег. Современное еврейское сообщество малочисленно.

Каунасское гетто Из 37 000 евреев в Каунасе только меньше 3 000 пережили Холокост. Около 500 евреев сбежали и ушли к партизанам в близлежащих лесах. Другие же были депортированы в концлагеря или расстреляны в так называемом Из 37 000 евреев в Каунасе только меньше 3 000 пережили Холокост. Около 500 евреев сбежали и ушли к партизанам в близлежащих лесах. Другие же были депортированы в концлагеря или расстреляны в так называемом Девятом форте . Всего за один день, 28 октября 1941 года, в форте было расстреляно 10 тысяч евреев.

Что посмотреть в Каунасе

Статус культурной столицы открыл еще больше возможностей для туристов в 2022 году. С 23 января 2022 года в главном зале Банка Литвы для посетителей доступна инсталляция всемирно известной художницы Йоко Оно "Ex It".

Это мощный образ последствий войны или стихийного бедствия, метафора жизни и жизненной силы природы / Фото 24 канала

Йоко Оно и Литва. В начале своей карьеры она тесно сотрудничала с основателем движения Fluxus Джорджем Мачюнасом. Движение было в определенной степени антиискусством, а литовско-американский художник – критиком капиталистической системы. Fluxus, что означает "поток", нарушал параметры художественных средств массовой информации, культурных норм и политических нарративов, вдохновленный такими движениями, как футуризм, дадаизм и сюрреализм.

В помещении Национального художественного музея до 30 ноября проводится выставка южноафриканского художника с литовскими корнями Уильяма Кентриджа.

Он наиболее известен своими гравюрами, рисунками и анимационными фильмами. Тема социальной несправедливости, которая сохраняется в течение многих лет в Южной Африке, часто становится ключевой для его произведений. Но в своей выставке в Литве Кентридж обращается к выборочной памяти человечества.

Кентридж надеется поговорить с нами о том, что мы сознательно или бессознательно больше не помним / Фото пресс-службы Kaunas 2022

Миф о Каунасе

Крис Болдуин – британский режиссер и куратор, профессор и писатель – является режиссером трилогии "Современный миф о Каунасе" для культурной столицы Европы-2022. Зимой Жальгирис-Арена (крупнейшая в странах Балтии крытая многофункциональная арена) с его помощью была превращена в место грандиозного диджитал-действа. Первую часть спектакля гости и местные жители увидели в январе 2022 года – во время открытия культурной столицы. Как сказал сам Болдуин в комментарии сайту 24 канала, в его видении "весь город – это и есть сцена". Недаром для шоу было привлечено много местных жителей.

Открытие поразило местных жителей и туристов / Фото пресс-службы Kaunas 2022

Журналист и один из членов оргкомитета Ритис Земкаускас объяснил сам замысел так: "Европейская столица культуры основана на концепции того, что каждый имеет свой путь, и мы встречаемся в центре. Мы приглашаем подумать о том, каков европейский миф и что европейские ценности значат для нас".

Было много приготовлений, мы работали с 2015 года, и пусть открытие – это нечто магическое, но это не просто открытие культурной столицы Европы-2022. Мы уже начали много культурных инициатив. 40 000 туристов были в Каунасе в дни открытия. Все литовцы присоединились к празднику, люди приезжали из Вильнюса, других городов,

– поделилась в эксклюзивном комментарии президент оргкомитета культурной столицы Европы Виргиния Виткене.

Жизнь людей и города

Что объединяет жителей города любого возраста – так это любовь к прогулкам, поддержка здорового образа жизни, взгляд в будущее.

В историческом центре / Фото 24 канала

На выходных мы скорее будем гулять на улице, чем в ТЦ, а еще в последнее время среди молодежи моден отказ от алкоголя, сигарет и других вредных привычек. И еще – мы много думаем о будущем, как будут жить наши дети, поэтому работаем и стараемся ради семьи,

– рассказала нам 36-летняя предпринимательница из Каунаса.

Кстати, по ее словам, уже несколько лет все больше людей стремятся жить и работать в Литве и не так часто ездят на заработки, как это было в 90-х и после финансового кризиса 2008.

Город, в который хочется вернуться / Фото 24 канала

Литовцы хотят строить свою жизнь на родине. Конечно, коронавирус задел все слои населения, но сейчас туризм и экономика снова оживают.

Все ощущения и открытия, которые вызывает город, жители описывают словом #kaunastic – это и радость от пейзажей, и интересные архитектурные решения, и уютные кофейни – слово вместило столько опыта от исследования города, сколько может представить себе внимательный турист.

Как добраться

Самый удобный и простой способ – перелет в Вильнюс или Каунас. Рейсы доступны из Киева, Львова, Одессы и Харькова. Если вы прилетели в столицу, то дорога до Каунаса на автобусе займет примерно 1,5 часа (цена около 8 евро). Если вы любите поезда, то поездка тоже длится от 1 часа 10 минут до 1,5 часа (6,40 евро для второго класса и 8,50 для первого).

Смотрите видео о Каунасе: