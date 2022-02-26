Київська область

Оновлено. Вранці 26 лютого в Києві снаряд РФ потрапив до житлового будинку, який знаходиться за такою адресою: проспект Лобановського, 6-а. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Зверніть увагу! Згодом стало відомо, що існує загроза руйнування 22 – 23 поверху будинку. Наразі людей евакуюють.

Фото – ДСНС

Вранці 26 лютого радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив в ефірі телеканалу "Рада", що ситуація в Києві контрольована на 100%, і в Росії немає жодних шансів захопити місто.

У Києві російські окупанти атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги, що знаходиться біля метро "Берестейська". Напад ворога відбили. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

У Києві російські окупанти атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги, що знаходиться біля метро "Берестейська". Напад ворога відбили. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Посеред ночі 26 лютого в районі Троєщини в Києві було чутно вибухи. Росіяни спробували зруйнувати ТЕЦ-6.

Стало відомо, що вночі 26 лютого російські військові переодяглися в форму поліції України, під’їхали на авто з мигалками і розстріляли бійців на КПП біля Василькова в Київській області. Про ЗСУ розповіли у коментарі "Українській правді".

Вночі 26 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook повідомив, що на Київщині, в районі Василькова, сили протиповітряної оборони збили російський літак Іл-76 із воржим десантом.

25 лютого внаслідок авіаудару з боку Росії на Київщині загинуло четверо мирних жителів і поранено 15, каже Олексій Кулеба, голова Київської ОДА. За його словами, ворог завдав удари в Поліссі, Мар’янівці та Гаврилівці. У Мар’янівці, що у Вишгородському районі, ворожі сили цинічно нанесли авіаудар по мирних жителях.

Близько 13.00 25 лютого генпрокурока Ірина Венедікоова повідомила, що російська армія обстріляла, імовірно, з "Градів" дитячий будинок у Ворзелі, у якому перебувало 50 дітей.

Постраджалих внаслідок обстрілу немає, оскільки на момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку перебували в інших приміщеннях.

Вранці 25 лютого російські війська, які наступають на Київ із Зони відчуження, зупинили біля смт Іванків, де оборонці підірвали міст, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Близько 3 години ночі 25 лютого Генштаб ЗСУ повідомив жителів Київської області, що вірогідно вночі ворог буде підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ просять передавати інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей.

Держсекретар США Тоні Блінкен сказав, що "всі докази свідчать про те, що Росія має намір оточити Київ і загрожувати йому". Про це повідомляє CNN з посиланням на його заяву під час спеціального засідання ОБСЄ.

О 2:27 радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що удари по Києву у ніч на 25 лютого розглядають як "ймовірні". Гатитимуть насамперед по військових об'єктах.

У зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що до Києва увійшли диверсійні групи РФ і що Росія позначила його "як ціль номер один".

В МВС України повідомили, що українські захисники повернули контроль над аеропортом Гостомеля, який раніше захопили російські окупанти.

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О 17: 41 виконавчий директор Bellingcat Кристо Грозєв повідомив у Twitter, що з російського Пскова в напрямку українського Києва вилетіло вісімнадцять транспортних літаків Іл-76 для висадки десанту.

!!! Ukrainian government sources tell me 18 Il-76 planes have left Pskov direction Kyiv, will arrive in about an hour — Christo Grozev (@christogrozev) February 24, 2022

О 18:37 у Facebook-дописі радниця командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Альона Шевцова розповіла про захоплення росіянами ЧАЕС. Згодом інформацію про захоплення електростанції підтвердив й Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України.

Станом на 8:49 Росія здійснила авіаудар по військовому містечку №161 під Броварами у Київській області. Є загиблий та 5 поранених.

Вранці мер міста Васильків Наталія Баласинович, повідомила, що обстріляли аеродром. Водночас Очевидці почали публікувати повідомлення про вибухи в Києві. Столицю обстрілювали крилатими та балістичними ракетами. Люди повідомляють про звуки обстрілів у районі Подолу, на Арсенальній, на Позняках, на Дарницькій та на Печерську.

Важливо Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій на базі ОДА

Харківська область

Оновлено. У Дергачах та Печенігах на Харківщині ЗСУ і тероборона 25 лютого відбивають наступ ворога.

Близько 3 години ночі 25 лютого Генштаб ЗСУ повідомив жителів Харківської області, що вірогідно вночі ворог буде підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ просять передавати інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей.

Станом на 01:30 25 лютого Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, повідомила, що Харків впевнено тримає стрій. Герої ЗСУ безстрашно захищають Україну та її міста.

В районах Вовчанська, Білого Колодязя, Приколотного ведуться оборонні бої.

Близько 18:00 голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив про запеклі бої, а також заявив про ймовірність введення комендантського часу в місті.

Вдень Міністерство внутрішніх справ повідомило про пожежу після обстрілу житлового п'ятиповерхового будинку у Чугуєві у мікрорайоні Авіатор.

Станом на 10:30 Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил, де противник зазнав втрат в живій силі та техніці. На об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки окупантів.

Вранці з’явились повідомлення, що Росія обстріляла передмістя Харкова з системи залпового вогню "Смерч".

Херсонська область

Оновлено. 25 лютого противник вийшов на рубіж з містами Херсон, Нова Каховка та Каховка для утримання дамби Північнокримського каналу з якого йде забезпечення водою тимчасово окупованого півострова. Ведуться бої за Мелітополь.

Близько 3 години ночі 25 лютого Генштаб ЗСУ повідомив жителів Херсонської області, що вірогідно вночі ворог буде підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ просять передавати інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей.

Станом на 00:00 25 лютого угруповання сил оборони веде організовану оборонну операцію на півдні. Визначеним складом сил ведуться оборонні бої в районі східніше Херсону.

Близько опівночі ЗСУ відбили Антонівський міст і закріпилися на лівобережжі Херсона. Про це повідомляє у Facebook Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України.

17:08 Згідно з даними Херсонської ОДА, внаслідок обстрілів РФ в регіоні загинуло 13 людей, з яких 2 дитини й 9 військовослужбовців. Постраждали в області 33 особи, з них 4 дитини й 17 військових.

Херсонська ОДА також повідомляє про захоплення російськими військами міста Олешки й переправи через Дніпро.

У Генічеському районі всі державні структури перейшли під контроль загарбників. Техніка стоїть у Генічеську, на околицях блокпости з російськими військами. При цьому стрілянини та активних бойових дій немає. Мер Генічеська Олександр Тулупов підтвердив інформацію про захоплення міста російськими військами.

У Скадовському районі колона військової техніки стоїть в районі Широке, не рухається. У самому місті російських військ немає.

Чернігівська область

Оновлено. У будівлю обласного управління СБУ у Чернігові потрапили 2 снаряди, будівля горить. Про це "Суспільному Чернігів" розповіли в обласному управлінні ДСНС.

Близько опівдні 25 лютого Сухопутні сили ЗСУ повідомили, що підрозділи Збройних Сил України зупинили наступ російських військ на Чернігівщині, знищивши біля 20 танків та до 15 одиниць військової техніки окупантів.

Станом на 25 лютого підрозділи оперативного командування "Північ" повідомили про знищення близько 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку на Чернігівщині. Втрати живої сили уточнюються.

Також підрозділ "Півночі" знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки.

Близько 3 години ночі 25 лютого Генштаб ЗСУ повідомив жителів Чернігівської області, що вірогідно вночі ворог буде підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ просять передавати інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей.

25 лютого на Сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Ворожа колона зупинена.

Близько 23 години голова Сумської ОДА Дмитро Живицький написав у Facebook, що на Сумщині колони російської техніки рухаються в сторону Конотопа, Ромнів і в прилуцькому напрямку.

Близько 6 ранку у Чернігові зафіксували перші удари з беспілотників. За кілька годин з’явились повідомлення, що російські війська перетнули кордон у Сеньківці та Грем'ячі, а також прямують в сторону Чернігова. Від ранку в області тривали запеклі бої.

У Ніжині російські війська обстріляли головний пункт управління аеродрому ДСНС України. За даними на 19:00, з аеродромів Білорусь виконує демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону.

На Сіверщині противник зупинений по річці Уж в районах Великі Осняки, Рівнопілля, ведеться танковий бій. Підрозділи першої окремої танкової бригади Збройних Сил України в районі Батурина та на околиці Чернігова зупинили колони броньованої техніки ворога.

Ближче до 18:00 повідомили, що під Черніговом в полон здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади Росії з Кемеровської області. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що за словами одного з російських військовослужбовців, вони просто були на навчаннях та "не думали, що їдуть вбивати".

Одеська область

Оновлено. О 14:00 25 лютого Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що бункеровщик "Міленіум Спіріт" (прапор Молдова) за 12 миль від порту "Південний" підбив російський корабель.

На якірній стоянці порту "Південний" військові РФ підбили ще одно судно Namura Queen (прапор Панама). Імовірно влучила ракета. Загиблих немає. За попередньою інформацією, є один травмований, повідомив директор порту ТІС Андрій Ставніцер.

Пресслужба Управління Служби Безпеки України в Одеській області повідомила, що у підтримку сил Національної поліції протягом цієї доби ветерани АТО вийшли на патрулювання містами Одеської області. Також вони долучилися до забезпечення охорони об'єктів критичної інфраструктури.

У бою з російськими окупантами за український острів Зміїний, що розташований у Чорному морі, 24 лютого загинули 13 українських прикордонників, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, російський корабель пропонував гарнізону острова Зміїний здатися. Проте "був посланий на х * й!". Після цього почався ракетно-артилерійський удар.

В Одесі та Одеській області ранок також почався із повідомлень про вибухи й пожежі. Площа одної з пожеж, за даними ДСНС в Одеській області, склала близько двох тисяч квадратних метрів складу. Згідно з інформацією Одеської обласна державна адміністрація, внаслідок ворожого удару по військовій частині в селі Липецьке Подільського району Одеської області загинуло 18 людей.

За інформацією оперативного командування "Південь" о 16:33 з моря, кораблі ВМС Російської Федерації обстріляли острів Зміїний. Втрат серед Державної Прикордонної Служби та Збройних сил України немає. Ворожими пострілами пошкоджено маяк, вишку та дизель-генератор.

Прикордонники разом із воїнами ЗСУ та іншими силами безпеки й оборони продовжують боронити Україну й Одеську область, наголосили у командування.

Вдень ОК "Південь" підтвердило чотири ракетні обстріли та два підриви на Одещині.

О 13:40 по одній ракеті вцілили в селища Кароліно-Бугаз та Грибівка, ще дві вдарили по аеропорту "Буялик". Також два підриви зафіксовано в Одесі в промисловому районі на території виробничого цеху одного з підприємств. Жертв не було.

Житомирська область

Оновлено. Близько 3 години ночі 25 лютого Генштаб ЗСУ повідомив жителів Житомирської області, що вірогідно вночі ворог буде підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ просять передавати інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей.

Вранці у ДПСУ повідомили, що Росія атакує з боку окупованого Криму та по всьому північному фланзі, зокрема у межах Житомирської області. Російські "Гради" били вздовж усього кордону. Повідомляють про атаку від Луганська до Житомира.

Сумська область

Оновлено. О 15:30 25 лютого у зв'язку з пересуванням військової техніки в сторону Сум, військова адміністрація закликала містян знайти найближчі укриття та сховища, облаштувати найпростіші укриття, підвали тощо.

Близько 15.00 25 лютого у Сумській військовій адміністрації повідомили, що Охтирку обстріляли ураганами в обід. Потрапили в сховище та дитячий садок.

За попередньою інформацією, поранених 8 людей. З них двоє - діти. Одна десятирічна дитина з проникаючим пораненням грудної клітини нині в операційній, друга дитина також в лікарні. Загинув сторож дитсадка.

Вранці 25 лютого в Охтирці підбили до 10 одиниць ворожої техніки. Там лунали сирени через обстріл міста градами з боку Солдатського. Почався бій за аеропорт.

Близько 3 години ночі 25 лютого Генштаб ЗСУ повідомив жителів Сумської області, що вірогідно вночі ворог буде підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ просять передавати інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей.

25 лютого підрозділи забезпечення в Охтирці зупинили черговий наступ противника.

Близько 23 години голова Сумської ОДА Дмитро Живицький написав у Facebook, що на Сумщині колони російської техніки рухаються в сторону Конотопа, Ромнів і в прилуцькому напрямку.

У Сумській області поодинокі вибухи було чутно в Білопіллі, Краснопіллі, Глухові та Великій Писарівці від 7 ранку. Станом на 18:00 повідомлялось про бої біля Конотопа. За даними Генерального штабу, війська противника зупинені в районах населених пунктів Грем’яч та Кролевець.

Станом на 17:00 в Сумській ОДА заявили, що адмінбудівлі в Сумах перебувають під контролем України. Містом пересувається ворожа техніка. О 15:00 24 лютого прикордонники та Національна гвардія розпочали бій з російськими військами на околиці Сум.

Голова Сумської ОДА близько 15:10 повідомив про бої в Охтирці, про те, що був бій у Конотопі, біля міста Суми, у Глухів війська агресора пройшли транзитом, були бої по трасі Кіпті-Бачівськ.

Луганська область

Оновлено. Опівдні 25 лютого в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом.

Станом на 13:00 25 лютого втримавши важкі бої підрозділи Об’єднаних сил зупинили просування противника та зберегли свої позиції. Міст через річку Сіверський Донець в районі населеного пункту Щастя зруйновано.

Вранці ЗСУ знищили 2 танки й військові вантажівки Росії біля Щастя. Окупанти захопили села Городище та Мілове Луганської області. Незадовго до цього у ДПСУ повідомили, що Росія атакує з боку окупованого Криму та по всьому північному фланзі, зокрема у межах Луганської області.

Збройні сили відбили місто Щастя, що на Луганщині, яке атакувала Росія. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У місті Старобільськ у Луганській області тривають важкі бої між Збройними Силами і російськими окупантами із застосуванням військової техніки, кажуть о пресцентрі ООС.

Проти російської армії діють українські протитанкові підрозділи. У ході боїв знищили два танки й 1 БТР. Станом на 15:00 в місті тривали важкі бої й ситуація лишалася напруженою.

Донецька область

26 лютого російські окупанти завдали авіаудару по селищу Сартанав передмісті Маріуполя – щонайменше 4 загиблих, 9 поранених, серед яких – дитина. Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області у Facebook.

Станом на 20:00 ситуація у Донецькому оперативному районі напружена, але контрольована Об'єднаними силами. Тривають обстріли зі сторони російсько-окупаційних військ.

Хоча, за даними штабу ООС, день в області був дуже напружений. Сухопутні війська України повідомляли про бої у районі селища Пищевик – там російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону за допомогою 16-ти танків. Також гаряче було в районах населених пунктів Новотроїцьке, Новогнатівке, Павлопів. Ввечері також повідомили про бої в напрямку Маріуполя.

Попри численні атаки ворога, авіацію, артилерійські та ракетні удари, а також велику кількість броньованої техніки, ворог не зміг просунутися вглиб України на східному напрямку. Українським захисникам вдалося відбити атаки, відстояти та утримати всі ключові населені пункти та об'єкти інфраструктури.

Миколаївська область

Оновлено. Станом на 18:45 є повідомлення про стрілковий бій у різних районах міста.

З 15:00 очевідці почали повідомляти про вибухи та постріли. Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім повідомив, що ворожа техніка перебуває в селі Шевченко Миколаївського району. ГРАДи з іншого населеного пункту націлені на Миколаїв.

Вдень 26 лютого Миколаїв почав готуватися до кругової оборони міста.

На ранок 26 лютого голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що нашим військам вдалося відстояти Миколаїв, також протиповітряна оборона відбила атаки з повітря. Втім у місті після 04:00 знову пролунав вибух.

25 лютого у Миколаєві розвели Південнобузький та Інгульський мости, щоб завадити ймовірному вторгненню ворожих військ на територію міста. Також росіяни завдали ударів по українським військовим у Снігурівці, у результаті атаки четверо військових отримали травми.

25 лютого міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич повідомив, що у місті найближчим часом розводять мости — на невизначений термін. Містян закликають якомога швидше повернутись до своїх домівок і не виходити на вулицю.

Близько опівночі у Генеральному штабі Збройних Сил повідомили, що російські військові намагаються здійснити напад на Миколаїв.

Запорізька область

О 4:25 25 лютого російські загарбники нанесли ракетний удар по прикордонному підрозділу "Приморський Пасад", що в Запоріжській області. Внаслідок атаки серед прикордонників є загиблі та поранені.

Вінницька область

25 лютого поблизу села Бохоники під Вінницею українці збили гелікоптер військових РФ, пілотів наразі шукають. Про це "Суспільному" розповіли в Агрономічній сільській раді.

Рівненська область

Близько 6 ранку 25 лютого у Рівному пролунали два вибухи – обстріляли аеропорт.За інформацією речниці Нацполіції області Марії Юстицької, окупанти двічі влучили у злітну смугу аеропорту.

Як повідомив у соцмережах міський голова Рівного Олександр Третяк, ракета влучила у територію аеропорту. Серйозних ушкоджень не нанесено. Поранених немає.

Станом на ранок 26 лютого ситуація в області контрольована і прогнозована. Голова військової адміністрації Віталій Коваль закликав не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу, адже просто так про це не сигналізують і є реальна небезпека.

За минулу добу до сил тероборони Рівненщини вступили понад тисячу людей.

Львівська область

На Львівщині, як повідомив керівник обласного департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко, 24 лютого атакували три військові частини: у Бродах, Новому Калиневі і Кам’янка Бузькій.

Станом на ранок 26 лютого спростували інформацію про висадку російських десантників на трьох вертольотах поблизу Львова. Інформація стосовно військової частини в Стрию перевіряється

У Львові та області утворилися черги до військкоматів. Мешканці області хочуть записатися до тероборони. Комендантська година в регіоні діє з 22:00 до 06:00 години ранку від 25 лютого.

Івано-Франківська область

Зранку 24 лютого російські окупанти обстріляли аеродроми в Івано-Франківську та селі Корнич Коломийського району. У МВС України повідомили, що обстріл вівся ракетними комплексами по аеропорту Івано-Франківська та складах паливно-мастильних матеріалів.

За попередньою інформацією, через обстріли двох аеродромів на Івано-Франківщині травмувалися п'ятеро людей, поранення незначні. У регіоні діє комендантська година з 8:00 до 22:00. У місті налагоджують систему аварійного оповіщення.

Карта боїв в Україні за 24 лютого

57 громадян України загинули внаслідок нападу Росії, 169 – поранені / Фото – колаж 24 каналу

Напад Росії на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська почали повномасштабну атаку на Україну. Відомо про вибухи на території Київської області, посилений обстріл на Донбасі.

Ворожі дії зафіксували на Харківщині, Одещині та біля Маріуполя. Водночас у зоні ООС збили ворожих 5 літаків та вертоліт.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Зеленський звернувся щодо нападу Росії: дивіться відео