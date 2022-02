Оновлено. Вранці 26 лютого в Києві снаряд РФ потрапив до житлового будинку, який знаходиться за такою адресою: проспект Лобановського, 6-а. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Фото – ДСНС

Вранці 26 лютого радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив в ефірі телеканалу "Рада", що ситуація в Києві контрольована на 100%, і в Росії немає жодних шансів захопити місто.

У Києві російські окупанти атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги, що знаходиться біля метро "Берестейська". Напад ворога відбили. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

У Києві російські окупанти атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги, що знаходиться біля метро "Берестейська". Напад ворога відбили. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Посеред ночі 26 лютого в районі Троєщини в Києві було чутно вибухи. Росіяни спробували зруйнувати ТЕЦ-6.

Стало відомо, що вночі 26 лютого російські військові переодяглися в форму поліції України, під’їхали на авто з мигалками і розстріляли бійців на КПП біля Василькова в Київській області. Про ЗСУ розповіли у коментарі "Українській правді".

Вночі 26 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook повідомив, що на Київщині, в районі Василькова, сили протиповітряної оборони збили російський літак Іл-76 із воржим десантом.

25 лютого внаслідок авіаудару з боку Росії на Київщині загинуло четверо мирних жителів і поранено 15, каже Олексій Кулеба, голова Київської ОДА. За його словами, ворог завдав удари в Поліссі, Мар’янівці та Гаврилівці. У Мар’янівці, що у Вишгородському районі, ворожі сили цинічно нанесли авіаудар по мирних жителях.

Близько 13.00 25 лютого генпрокурока Ірина Венедікоова повідомила, що російська армія обстріляла, імовірно, з "Градів" дитячий будинок у Ворзелі, у якому перебувало 50 дітей.

Постраджалих внаслідок обстрілу немає, оскільки на момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку перебували в інших приміщеннях.

Вранці 25 лютого російські війська, які наступають на Київ із Зони відчуження, зупинили біля смт Іванків, де оборонці підірвали міст, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Близько 3 години ночі 25 лютого Генштаб ЗСУ повідомив жителів Київської області, що вірогідно вночі ворог буде підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами.

Держсекретар США Тоні Блінкен сказав, що "всі докази свідчать про те, що Росія має намір оточити Київ і загрожувати йому". Про це повідомляє CNN з посиланням на його заяву під час спеціального засідання ОБСЄ.

О 2:27 радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що удари по Києву у ніч на 25 лютого розглядають як "ймовірні". Гатитимуть насамперед по військових об'єктах.

У зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що до Києва увійшли диверсійні групи РФ і що Росія позначила його "як ціль номер один".

В МВС України повідомили, що українські захисники повернули контроль над аеропортом Гостомеля, який раніше захопили російські окупанти.

Читайте також Росія напала на Україну: хронологія основних подій

О 17: 41 виконавчий директор Bellingcat Кристо Грозєв повідомив у Twitter, що з російського Пскова в напрямку українського Києва вилетіло вісімнадцять транспортних літаків Іл-76 для висадки десанту.

!!! Ukrainian government sources tell me 18 Il-76 planes have left Pskov direction Kyiv, will arrive in about an hour