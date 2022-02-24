Киевская область

Обновлено. Утром 26 февраля в Киеве снаряд РФ попал в жилой дом, который находится по такому адресу: проспект Лобановского, 6-а. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Обратите внимание! Впоследствии стало известно, что существует угроза разрушения 22 – 23 этажа дома. Сейчас людей эвакуируют.

Фото – ГСЧС

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в эфире телеканала "Рада", что ситуация в Киеве контролируется на 100%, и у России нет никаких шансов захватить город.

В Киеве российские оккупанты атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы, которая находится рядом с метро "Берестейская". Нападение врага отбили. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Посреди ночи 26 февраля в районе Троещины в Киеве слышны взрывы. Россияне попытались разрушить ТЭЦ-6.

Стало известно, что ночью 26 февраля российские военные переоделись в форму полиции Украины, подъехали на машину с мигалками и расстреляли бойцов на КПП возле Василькова в Киевской области. Об этом ВСУ рассказали в комментарии "Украинской правде".

Ночью 26 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook сообщил, что в Киевской области, в районе Василькова, силы противовоздушной обороны сбили российский самолет Ил-76 с вражеским десантом.

25 февраля в результате авиаудара со стороны России в Киевской области погибли четверо мирных жителей и ранены 15, говорит Алексей Кулеба, председатель Киевской ОГА. По его словам, враг нанес удары в Полесье, Марьяновке и Гавриловке. В Марьяновке, что в Вышгородском районе, вражеские силы цинично нанесли авиаудар по мирным жителям.

Около 13:00 25 февраля генпрокурока Ирина Венедикоова сообщила, что российская армия обстреляла, вероятно, из "Градов" детский дом в Ворзеле, в котором находилось 50 детей.

Пострадавших в результате обстрела нет, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях.

Утром 25 февраля российские войска, наступающие на Киев из Зоны отчуждения, остановили возле пгт Иванков, где защитники взорвали мот, сообщает Генштаб ВСУ.

Около 3 часов ночи 25 февраля Генштаб ВСУ сообщил жителям Киевской области, что, вероятно, ночью враг будет подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами.

Обратите внимание! Генштабы ВСУ просят передавать информацию о передвижении вражеской техники по украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов, областей.

Госсекретарь США Тони Блинкен сказал, что "все доказательства свидетельствуют о том, что Россия намерена окружить Киев и угрожать ему". Об этом сообщает CNN со ссылкой на его заявление в ходе специального заседания ОБСЕ.

В 2:27 cоветник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что удары по Киеву в ночь на 25 февраля рассматривают как "вероятные". Будут атаковать прежде всего военные объекты.

В обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киев вошли диверсионные группы РФ и что Россия обозначила его "как цель номер один".

В МИД Украины сообщили, что украинские защитники вернули контроль над аэропортом в Гостомеле, который ранее захватили российские оккупанты.

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В 17:41 исполнительный директор Bellingcat Кристо Грозев сообщил в Twitter, что из российского Пскова в направлении украинского Киева вылетело восемнадцать транспортных самолетов Ил-76 для высадки десанта.

!!! Ukrainian government sources tell me 18 Il-76 planes have left Pskov direction Kyiv, will arrive in about an hour — Christo Grozev (@christogrozev) February 24, 2022

В 18:37 в Facebook-сообщении советница командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Алена Шевцова рассказала о захвате россиянами ЧАЭС. Впоследствии информацию о захвате электростанции подтвердил и Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины.

По состоянию на 8:49 Россия нанесла авиаудар по военному городку №161 под Броварами в Киевской области. Есть погибший и 5 раненых.

Утром мэр города Васильков Наталья Баласинович сообщила, что обстреляли аэродром. В то же время, очевидцы начали публиковать сообщения о взрывах в Киеве. Столицу обстреливали крылатыми и баллистическими ракетами. Люди сообщают о звуках обстрелов в районе Подола, Арсенальной, на Позняках, Дарнице и Печерске.

Важно Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе ОГА

Харьковская область

Обновлено. В Дергачах и Печенегах Харьковской области ВСУ и тероборона 25 февраля отражают наступление врага.

Около 3 часов ночи 25 февраля Генштаб ВСУ сообщил жителям Харьковской области, что, вероятно, ночью враг будет подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами.

Обратите внимание! Генштабы ВСУ просят передавать информацию о передвижении вражеской техники по украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов, областей.

По состоянию на 01:30 25 февраля Анна Маляр, заместитель министра обороны, сообщила, что Харьков уверенно держит строй. Герои ВСУ бесстрашно защищают Украину и ее города.

В районах Волчанска, Белого Колодца, Приколотного ведутся оборонительные бои.

Около 18:00 глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил об ожесточенных боях, а также заявил о вероятности введения комендантского часа в городе.

Днем Министерство внутренних дел сообщило о пожаре после обстрела жилого пятиэтажного дома в Чугуеве в микрорайоне Авиатор.

По состоянию на 10:30 Генеральный штаб ВСУ сообщил, что тяжелые бои ведутся на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике. На объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка оккупантов.

Утром появилось сообщение, что Россия обстреляла пригород Харькова из системы залпового огня "Смерч".

Херсонская область

Обновлено. 25 февраля противник вышел на рубеж с городами Херсон, Новая Каховка и Каховка для удержания дамбы Северокрымского канала, из которого идет обеспечение водой временно оккупированного полуострова. Ведутся бои за Мелитополь.

Около 3 часов ночи 25 февраля Генштаб ВСУ сообщил жителям Херсонской области, что, вероятно, ночью враг будет подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами.

Обратите внимание! Генштабы ВСУ просят передавать информацию о передвижении вражеской техники по украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов, областей.

По состоянию на 00:00 25 февраля группировка сил обороны ведет организованную оборонительную операцию на юге. Определенным составом сил ведутся оборонительные бои в районе восточнее Херсона.

Около полуночи ВСУ отбили Антоновский мост и закрепились на левобережье Херсона. Об этом сообщает в Facebook Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины.

17:08 Согласно данным Херсонской ОГА, в результате обстрелов РФ в регионе погибли 13 человек, из которых 2 ребенка и 9 военнослужащих. Пострадали в области 33 человека, из них 4 ребенка и 17 военных.

Херсонская ОГА также сообщает о захвате российскими войсками города Олешки и переправы через Днепр.

В Геническом районе все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в Геническе, на окраинах блокпосты с российскими войсками. При этом стрельбы и активных боевых действий нет. Мэр Геническа Александр Тулупов подтвердил информацию о захвате города российскими войсками.

В Скадовском районе колонна военной техники стоит в районе Широкое, не двигается. В самом городе российских войск нет.

Черниговская область

Обновлено. В здание областного управления СБУ в Чернигове попали 2 снаряда, здание горит. Об этом "Суспільному Чернігів" рассказали в областном управлении ГСЧС.

Около полудня 25 февраля Сухопутные силы ВСУ сообщили, что подразделения Вооруженных Сил Украины остановили наступление российских войск в Черниговской области, уничтожив около 20 танков и до 15 единиц военной техники оккупантов.

Подразделения оперативного командования "Север" сообщили об уничтожении около 20 единиц вражеских танков в минском направлении на Черниговщине. Утраты живой силы уточняются.

Также подразделение "Севера" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Утраты около 10-15 единиц техники.

Около 3 часов ночи 25 февраля Генштаб ВСУ сообщил жителям Черниговской области, что, вероятно, ночью враг будет подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами.

Обратите внимание! Генштабы ВСУ просят передавать информацию о передвижении вражеской техники по украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов, областей.

25 февраля на Северском направлении ведутся бои в районах Победа и Глухов. Вражеская колонна остановлена.

Около 23 часов глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий написал в Facebook, что на Сумщине колонны российской техники двигаются в сторону Конотопа, Ромнов и в прилуцком направлении.

Около 6утра в Чернигове зафиксировали первые удары с беспилотников. Через несколько часов появились сообщения, что российские войска пересекли границу в Сеньковке и Гремяче, а также направляются в сторону Чернигова. С утра в области продолжались ожесточенные бои.

В Нежине российские войска обстреляли главный пункт управления аэродрома ГСЧС Украины. По данным на 19:00, с аэродромов Беларусь выполняет демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы.

В Северской области противник остановлен по реке Уж в районах Великие Осняки, Ровнополье, ведется танковый бой. Подразделения первой отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины в районе Батурина и в окрестностях Чернигова остановили колонны бронированной техники врага.

Ближе к 18:00 сообщили, что под Черниговом в плен сдался целый разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады России из Кемеровской области. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что, по словам одного из российских военнослужащих, они просто были на учениях и "не думали, что едут убивать".

Одесская область

Обновлено. В 14:00 25 февраля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что бункеровщик "Миллениум Спирит" (флаг Молдова) в 12 милях от порта "Южный" подбил российский корабль.

На якорной стоянке порта "Южный" военные РФ подвели еще одно судно Namura Queen (флаг Панама). Вероятно, попала ракета. Погибших нет. По предварительной информации, есть один травмированный, сообщил директор порта ТИС Андрей Ставницер.

Прессслужба Управления Службы Безопасности Украины в Одесской области сообщила, что в поддержку сил Национальной полиции в течение этих суток ветераны АТО вышли на патрулирование городами Одесской области. Также они приобщились к обеспечению охраны объектов критической инфраструктуры.

В бою с российскими оккупантами за украинский остров Змеиный, расположенный возле Черного моря, погибли 13 украинских пограничников, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, российский корабель предлагал гарнизону острова Змеиный сдаться. Однако "был посланий на х*й!". После этого начался ракетно-артиллерийский удар.

В Одессе и Одесской области утро также началось с сообщений о взрывах и пожарах. Площадь одного из пожаров, по данным ГСЧС в Одесской области, составила около двух тысяч квадратных метров склада. Согласно информации Одесской областной государственной администрации, в результате вражеского удара по воинской части в селе Липецкое Подольского района Одесской области погибли 18 человек.

По информации оперативного командования "Юг" в 16:33 с моря, корабли ВМС Российской Федерации обстреляли остров Змеиный. Потерь среди Государственной пограничной службы и Вооруженных сил Украины нет. Вражескими выстрелами поврежден маяк, вышка и дизель-генератор.

Пограничники вместе с воинами ВСУ и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать Украину и Одесскую область, отметили в командовании.

Днем ОК "Юг" подтвердило четыре ракетных обстрела и два подрыва в Одесской области.

В 13:40 по одной ракете попали в поселки Каролино-Бугаз и Грибовка, еще две ударили по аэропорту "Буялык". Также два подрыва зафиксировано в Одессе в промышленном районе на территории производственного цеха одного из предприятий. Жертв не было.

Житомирская область

Обновлено. Около 3 часов ночи 25 февраля Генштаб ВСУ сообщил жителям Житомирской области, что, вероятно, ночью враг будет подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами.

Обратите внимание! Генштабы ВСУ просят передавать информацию о передвижении вражеской техники по украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов, областей.

Утром в ГНСУ сообщили, что Россия атакует со стороны оккупированного Крыма и по всему северному флангу, в частности, в пределах Житомирской области. Российские "Грады" били вдоль всей границы. Сообщают об атаке от Луганска до Житомира.

Сумская область

Обновлено. Після 20:00 26 лютого місто Суми повністю перейшло під контроль України. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович запевняє, що наразі російська армія повністю деморалізована.

Повідомлення про загрозу обстрілів в Сумах 26 лютого з'явилося близько 16:30. Вибухи було чутно в кількох районах міста. Людей просили перебувати в укриттях.

В районі Веретинівки снаряд потрапив в житловий будинок, передає "Суспільне" з посиланням на очевидців. Пізніше стало відомо про те, що зайнялися і сусідні приватні будинки.

Обстріляли район Білопільського шосе. В будинках повибивало скло. Ближче до полудня "Суспільне" повідомило, що на Сумщині ворожа авіація розкидає дитячі іграшки, мобільні телефони й цінні речі, які начинені вибухівкою.

Станом на 11 ранку 26 лютого повідомили, що ворожу колону на Курській в Сумах розбили. Двох російських військових поранили та згодом доставили до лікарні.

Одного російського військового затримали. За його словами, він був замикаючим колони бензовозу, а прямували вони до села Березівка. Це Охтирський район. У машині знайшли карту місцевості з позначками.

В 15:30 25 февраля в связи с передвижением военной техники в сторону Сум, военная администрация призвала горожан найти ближайшие укрытия и хранилища, обустроить простейшие укрытия, подвалы и т.д.

Около 15:00 25 февраля в Сумской военной администрации сообщили, что Ахтырку обстреляли ураганами в обед. Попали в хранилище и детский сад.

По предварительной информации, ранены 8 человек. Из них двое – дети. Один десятилетний ребенок с проникающим ранением грудной клетки в настоящее время в операционной, второй ребенок также в больнице. Погиб сторож детского сада.

ни из-за обстрела города градами со стороны Солдатского. Началось сражение за аэропорт.

Около 3 часов ночи 25 февраля Генштаб ВСУ сообщил жителям Сумской области, что, вероятно, ночью враг будет подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами.

Обратите внимание! Генштабы ВСУ просят передавать информацию о передвижении вражеской техники по украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов, областей.

25 февраля подразделения обеспечения в Ахтырке остановили очередное наступление противника.

Около 23 часов глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий написал в Facebook, что на Сумщине колонны российской техники двигаются в сторону Конотопа, Ромнов и в прилуцком направлении.

В Сумской области единичные взрывы были слышны в Белополье, Краснополье, Глухове и Великой Писаревке с 7 утра. По состоянию на 18:00 сообщалось о боях возле Конотопа. По данным Генерального штаба, войска противника остановлены в районах населенных пунктов Гремяч и Кролевец.

По состоянию на 17.00 в Сумской ОГА заявили, что админздания в Сумах находятся под контролем Украины. По городу передвигается вражеская техника. В 15:00 24 февраля пограничники и Национальная гвардия начали сражение с российскими войсками на окраине Сум.

Глава Сумской ОГА около 15:10 сообщил о боях в Ахтырке, о том, что был бой в Конотопе, возле города Сумы, в Глухове войска агрессора прошли транзитом, были бои по трассе Кипти – Бачевск.

Луганская область

Обновлено. В полдень 25 февраля в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением.

По состоянию на 13:00 25 февраля, удержав тяжелые бои, подразделения Объединенных сил остановили продвижение противника и сохранили свои позиции. Мост через реку Северский Донец в районе населенного пункта Счастье разрушен.

Утром ВСУ уничтожили 2 танка и военные грузовики России возле Счастья. Оккупанты захватили села Городище и Меловое Луганской области. Незадолго до этого в ГНСУ сообщили, что Россия атакует со стороны оккупированного Крыма и по всему северному флангу, в частности, в пределах Луганской области.

Вооруженные силы отразили город Счастье на Луганщине, который атаковала Россия. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В городе Старобельск в Луганской области продолжаются тяжелые бои между Вооруженными силами и российскими оккупантами с применением военной техники, говорят о пресс-центре ООС.

Против российской армии действуют украинские противотанковые подразделения. В ходе сражений уничтожили два танка и 1 БТР. По состоянию на 15:00 в городе продолжались тяжелые бои и ситуация оставалась напряженной.

Донецкая область

26 февраля российские оккупанты нанесли авиаудар по поселку Сартанав, который находится в пригороде Мариуполя. По меньшей мере 4 погибших, 9 раненых, среди которых – ребенок. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области в Facebook.

К 20:00 ситуация в Донецком оперативном районе сложилась напряженная, но контролируемая Объединенными силами. Продолжаются обстрелы со стороны российско-оккупационных войск.

Хотя, по данным штаба ООС, день в области был очень напряженным. Сухопутные войска Украины сообщали о боях у района поселка Пищевик – там российские оккупационные войска пытались прорвать оборону с помощью 16 танков. Также горячо было в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новогнатовцы, Павлопов. Вечером также сообщили о боях в направлении Мариуполя.

Несмотря на многочисленные атаки врага, авиацию, артиллерийские и ракетные удары, а также множество бронированной техники, враг не смог продвинуться вглубь Украины на восточном направлении. Украинским защитникам удалось отразить атаки, отстоять и удержать все ключевые населенные пункты и объекты инфраструктуры.

Николаевская область

Обновлено. По состоянию на 18:45 есть сообщения о стрелковом бое в разных районах города.

С 15:00 очевидцы начали сообщать о взрывах и выстрелах. Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что вражеская техника находится в селе Шевченко Николаевского района. ГРАДы из другого населенного пункта нацелены на Николаев.

Днем 26 февраля Николаев начал готовиться к круговой обороне города.

25 февраля городской голова Николаева Александр Синкевич сообщил, что в городе в ближайшее время разводят мосты – на неопределенный срок. Жителей города призывают как можно скорее вернуться в свои дома и не выходить на улицу.

Около полуночи в Генеральном штабе Вооруженных сил сообщили, что российские военные пытаются совершить нападение на Николаев.

Запорожская область

В 4:25 25 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Пасад" в Запорожской области. В результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые.

Винницкая область

25 февраля вблизи села Бохоники под Винницей украинцы сбили вертолет военных РФ, пилотов сейчас ищут. Об этом "Суспільному" рассказали в Агрономическом сельском совете.

Ровненская область

Около 6 утра 25 февраля в Ровно прогремели два взрыва – обстреляли аэропорт. По информации прес-секретаря Нацполиции области Марии Юстицкой, оккупанты дважды попали во взлетную полосу аэропорта.

В соцсетях мер Ровно Александр Третьяк сообщил, что ракета попала на территорию аэропорта. Серьезных повреждений противник не нанес. Раненых нет.

По состоянию на утро 26 февраля в области контролируемая и прогнозируемая. Глава военной администрации Виталий Коваль призвал не игнорировать сигналы о воздушной тревоге, потому что просто так об этом не сигнализируют и есть реальна опасность.

За прошедшие произведения в силы терробороны Ровенщины вступили более тысячи человек.

Львовская область

На Львовщине, как сообщил руководитель областного департамента коммуникаций и внутренней политики Дмитрий Посипанко, 24 февраля атаковали три воинские части: в Бродах, Новом Калинове и Каменке Бужской.

На утро 26 февраля опровергли информацию о высадке российских десантников на трех вертолетах вблизи Львова. Информация о воинской части в Стрые проверяется

Во Львове и области образовались очереди в военкоматы. Жители области хотят записаться в терроборону. Комендантский час в регионе действует с 22:00 до 06:00 утра от 25 февраля.

Ивано-Франковская область

Утром 24 февраля российские оккупанты обстреляли аэродромы в Ивано-Франковске и селе Корнич Коломыйского района. В МВД Украины сообщили, что обстрел велся ракетными комплексами по аэропорту Ивано-Франковска и по складам горюче-смазочных материалов.

По предварительной информации, из-за обстрелов двух аэродромов на Ивано-Франковщине травмировались пять человек, ранения незначительные. В регионе действует комендантский час с 8:00 до 22:00. В городе налаживают систему аварийного оповещения.

Карта боев в Украине за 24 февраля

57 граждан Украины погибли в результате нападения России, 169 – ранены / Фото – коллаж 24 канала

Нападение России на Украину

В ночь на 24 февраля российские войска начали полномасштабную атаку на Украину. Известно о взрывах на территории Киевской области, усиленном обстреле на Донбассе.

Вражеские действия зафиксировали в Харьковской, Одесской областях и около Мариуполя. В зоне ООС сбили вражеских 5 самолетов и вертолет.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Зеленский обратился относительно нападения России: смотрите видео