Обновлено. Утром 26 февраля в Киеве снаряд РФ попал в жилой дом, который находится по такому адресу: проспект Лобановского, 6-а. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Фото – ГСЧС

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в эфире телеканала "Рада", что ситуация в Киеве контролируется на 100%, и у России нет никаких шансов захватить город.

В Киеве российские оккупанты атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы, которая находится рядом с метро "Берестейская". Нападение врага отбили. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Посреди ночи 26 февраля в районе Троещины в Киеве слышны взрывы. Россияне попытались разрушить ТЭЦ-6.

Стало известно, что ночью 26 февраля российские военные переоделись в форму полиции Украины, подъехали на машину с мигалками и расстреляли бойцов на КПП возле Василькова в Киевской области. Об этом ВСУ рассказали в комментарии "Украинской правде".

Ночью 26 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook сообщил, что в Киевской области, в районе Василькова, силы противовоздушной обороны сбили российский самолет Ил-76 с вражеским десантом.

25 февраля в результате авиаудара со стороны России в Киевской области погибли четверо мирных жителей и ранены 15, говорит Алексей Кулеба, председатель Киевской ОГА. По его словам, враг нанес удары в Полесье, Марьяновке и Гавриловке. В Марьяновке, что в Вышгородском районе, вражеские силы цинично нанесли авиаудар по мирным жителям.

Около 13:00 25 февраля генпрокурока Ирина Венедикоова сообщила, что российская армия обстреляла, вероятно, из "Градов" детский дом в Ворзеле, в котором находилось 50 детей.

Пострадавших в результате обстрела нет, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях.

Утром 25 февраля российские войска, наступающие на Киев из Зоны отчуждения, остановили возле пгт Иванков, где защитники взорвали мот, сообщает Генштаб ВСУ.

Около 3 часов ночи 25 февраля Генштаб ВСУ сообщил жителям Киевской области, что, вероятно, ночью враг будет подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами.

Госсекретарь США Тони Блинкен сказал, что "все доказательства свидетельствуют о том, что Россия намерена окружить Киев и угрожать ему". Об этом сообщает CNN со ссылкой на его заявление в ходе специального заседания ОБСЕ.

В 2:27 cоветник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что удары по Киеву в ночь на 25 февраля рассматривают как "вероятные". Будут атаковать прежде всего военные объекты.

В обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киев вошли диверсионные группы РФ и что Россия обозначила его "как цель номер один".

В МИД Украины сообщили, что украинские защитники вернули контроль над аэропортом в Гостомеле, который ранее захватили российские оккупанты.

В 17:41 исполнительный директор Bellingcat Кристо Грозев сообщил в Twitter, что из российского Пскова в направлении украинского Киева вылетело восемнадцать транспортных самолетов Ил-76 для высадки десанта.

