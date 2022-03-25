3 поради військового психолога, щоб розвинути психічну стійкість

Переносити стрес із мінімальними наслідками та не впадати в депресію вкрай важко в сьогоднішніх реаліях. Втім, у деякі моменти від цього залежить виживання. Тому слід тренувати психічну стійкість.

Як це зробити розповів Нейт Зінсер, який керує кафедрою психології у Військовій академії США у Вест-Пойнті. Один із його обов'язків – навчити військових, як переносити найгірші умови на полі бою. Тож секретами стійкості він поділився у книзі "Впевнений розум".

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Як розвинути психічну стійкість: 3 поради

Привчайте себе розслаблятися за наказом

Інколи просто потрібно вимкнути всі думки і розслабитися. Це зробити не так легко, але можна навчитися, як-от виконувати за наказом.

За словами Зінсера, навіть дві хвилини глибокого дихання та розслаблення можуть бути корисними.

З глибоким диханням ви, по суті, даєте відпочити своєму мозку і запускаєте фізіологічні зміни: це артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, поглинання кисню та накопичення лактату в крові,

– пояснює він.

Не витрачайте свою енергію на негатив

Зінсер підкреслює, що негативні емоції, такі як гнів і страх, виснажують нашу енергію. Щоб зберегти психічні та фізичні сили, він вчить курсантів розпізнавати, коли негативні емоції не принесуть користі, й уникати їх.

Заправте паливний бак

Навіть найвитриваліші не можуть мати психічну силу з повітря. Тому потрібно пам'ятати, що в такі моменти слід зробити те, що небхідно саме вам, те, що робить вас ефективним та надає енергію. І це має бути у пріоритеті.



Як розвинути психічну стійкість / Фото Інституту когнітивного моделювання

Зверніть увагу – Зеленський звернувся до Європейської ради та народів Європи: дивіться відео