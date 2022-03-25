3 совета военного психолога, чтобы развить психическую устойчивость
Источник:фейсбук Оперативного командования "Юг"
Переносить стресс с минимальными последствиями и не впадать в депрессию крайне тяжело в сегодняшних реалиях. Но в некоторые моменты от этого зависит выживание. Поэтому следует тренировать психическую устойчивость.
Как это сделать рассказал Нэт Зинсер, который руководит кафедрой психологии в Военной академии США в Вест-Пойнте. Одна из его обязанностей – научить военных, как переносить худшие условия на поле боя. Поэтому секретами устойчивости он поделился в книге "Уверенный разум".
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Как развить психическую устойчивость: 3 совета
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Приучайте себя расслабляться по приказу
Иногда просто нужно выключить все мысли и расслабиться. Это сделать не так легко, но можно научиться, как выполнять это по приказу.
По словам Зинсера, даже две минуты глубокого дыхания и расслабления могут быть полезны.
С глубоким дыханием вы, по сути, даете отдохнуть своему мозгу и запускаете физиологические изменения: это артериальное давление, частота сердечных сокращений, поглощение кислорода и накопление лактата в крови,
– объясняет он.
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Не тратьте свою энергию на негатив
Зинсер подчеркивает, что негативные эмоции, такие, как гнев и страх, истощают нашу энергию. Чтобы сохранить психические и физические силы, он учит курсантов распознавать, когда негативные эмоции не приносят пользы, и избегать их.
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Заправьте топливный бак
Даже самые выносливые не могут получать психическую силу из воздуха. Поэтому нужно помнить, что в такие моменты следует сделать то, что необходимо именно вам, то, что делает вас эффективным и придает энергию. И это должно быть в приоритете.
Как развить психическую устойчивость / Фото института когнитивного моделирования
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